Ретро-футуристичные часы Benlydesign Stargazer S1000 оснащены наклонным OLED-дисплеем

Stargazer S1000 от Benlydesign – идеальные часы для любителей ретро-футуризма и современных технологий. Их наклоненный под углом 60 градусов монохромный OLED-дисплей обеспечивает отличную видимость при беглом взгляде, что делает аксессуар не только стильным, но и удобным. Яркость и высокая контрастность экрана с подсветкой позволяют пользователю без труда различать время и дату даже в темное время суток.

Модель Stargazer S1000 дополнена минималистичным набором функций: секундомером, будильником и календарем, сохраняя эстетику и простоту классических часов. Прочный корпус из нержавеющей стали и массивный ремешок, вдохновленный стилем 80-х, создают впечатление надежности и уникальности. Эти часы также водонепроницаемы до 30 метров, что делает их подходящими для повседневного использования.

С длительным сроком работы от батареи, исчисляемым годами, Stargazer S1000 являются примером гармоничного сочетания ретро-дизайна и современных технологий, подходящего для тех, кто хочет подчеркнуть свою любовь к «ностальгическому футуризму».