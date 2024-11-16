Ретро-футуристичний годинник Benlydesign Stargazer S1000 оснащений похилим OLED-дисплеєм

Stargazer S1000 від Benlydesign – ідеальний годинник для любителів ретро-футуризму та сучасних технологій. Їхній нахилений під кутом 60 градусів монохромний OLED-дисплей забезпечує відмінну видимість при побіжному погляді, що робить аксесуар не тільки стильним, але й зручним. Яскравість і висока контрастність екрану з підсвічуванням дозволяють користувачеві легко розрізняти час і дату навіть у темний час доби.

Модель Stargazer S1000 доповнена мінімалістичним набором функцій: секундоміром, будильником та календарем, зберігаючи естетику та простоту класичного годинника. Міцний корпус з нержавіючої сталі та масивний ремінець, натхненний стилем 80-х, створюють враження надійності та унікальності. Цей годинник також водонепроникний до 30 метрів, що робить його придатним для повсякденного використання.

З тривалим терміном роботи від батареї, що обчислюється роками, Stargazer S1000 є прикладом гармонійного поєднання ретро-дизайну та сучасних технологій, що підходить для тих, хто хоче підкреслити свою любов до “ностальгічного футуризму”.