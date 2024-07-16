Redmi Buds 5C с ANC, Bluetooth 5.3, защитой IPX4 и автономностью до 36 часов стоят $2416.07.24
Xiaomi представила новые доступные TWS-наушники под названием Redmi Buds 5C. Они доступны в трех цветах и оснащены внутриканальным дизайном, Bluetooth 5.3 и 12.4-мм драйверами.
Модель также обладает системой активного шумоподавления звука до 40 дБ, режимом прозрачности и поддержкой функций Google Fast Pair и Dual Device Smart Connection. Настройка наушников производится через приложение Xiaomi Earbuds. Устройство имеет защиту от влаги и пота IPX4.
Что касается автономности, наушники способны работать до 36 часов, а быстрая зарядка обеспечивает 2 часа прослушивания музыки всего за 10 минут. Redmi Buds 5C уже доступны для покупки в Индии по цене $24. Появление наушников в других странах на данный момент не объявлено.
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