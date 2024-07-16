Redmi Buds 5C з ANC, Bluetooth 5.3, захистом IPX4 та автономністю до 36 годин коштують $2416.07.24
Xiaomi представила нові доступні TWS-навушники під назвою Redmi Buds 5C. Вони доступні у трьох кольорах та оснащені внутрішньоканальним дизайном, Bluetooth 5.3 та 12.4-мм драйверами.
Модель також має систему активного шумоподавлення звуку до 40 дБ, режим прозорості та підтримку функцій Google Fast Pair та Dual Device Smart Connection. Налаштування навушників здійснюється через програму Xiaomi Earbuds. Пристрій має захист від вологи та поту IPX4.
Щодо автономності, навушники здатні працювати до 36 годин, а швидка зарядка забезпечує 2 години прослуховування музики всього за 10 хвилин. Redmi Buds 5C вже доступні для покупки в Індії за ціною 24 дол. Поява навушників в інших країнах на даний момент не оголошена.
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