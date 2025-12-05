Red Dead Redemption уже доступна на Android и iOS

Известный вестерн Red Dead Redemption, с 2010 года остававшийся привязанным к PlayStation 3 и Xbox 360, наконец-то появился на всех актуальных платформах.

Rockstar Games сообщила о выходе обновленной версии игры на Android и iOS. Мобильный порт сохраняет полный набор контента, предлагает адаптированный интерфейс и реализуемое сенсорное управление. Для подписчиков Netflix проект доступен без дополнительной оплаты — по тому же принципу, как и Grand Theft Auto: The Trilogy.

Кроме мобильного релиза, Red Dead Redemption получила нативные версии для PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Хотя игру можно было запускать на этих консолях благодаря обратной совместимости, новые издания предлагают более стабильную производительность, заметные графические улучшения и поддержку фирменных возможностей каждой платформы. Для владельцев PlayStation есть еще один плюс – RDR добавили в каталог PS Plus Extra.

На Reddit есть учитель из США, известный под ником AnonymousCerealBowl, который год назад начал курс под названием «Видеоигры как литература».

Его ученики анализируют серию игр Red Dead Redemption. AnonymousCerealBowl провел опрос среди учеников о том, какую игру они хотели бы добавить в учебную программу. Red Dead Redemption 1 и 2 одержали победу в опросе, поэтому он подал заявку на грант, чтобы получить комплект копий для класса: 24 консоли Xbox Series S, 2 PS5 и 4 Nintendo Switch.

Учитель выиграл грант и разработал первую версию буклетов, с которыми будут работать ученики. Буклеты подготовлены для Red Dead Redemption и Red Dead Redemption 2. Основная тема курса — «анализ характеров главных героев обеих игр». Студенты изучают их моральные выборы и общий стиль игры в процессе прохождения, после чего отвечают на вопросы в ходе своего путешествия.

Учитель также показал первую версию буклета и запросил мнение сообщества о том, какие еще задания на тему RDR стоило бы добавить.