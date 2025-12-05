Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS

Відомий вестерн Red Dead Redemption, що з 2010 року залишався прив’язаним до PlayStation 3 і Xbox 360, з’явився на всіх актуальних платформах.

Rockstar Games повідомила про вихід оновленої версії гри на Android та iOS. Мобільний порт зберігає повний набір контенту, пропонує адаптований інтерфейс і сенсорне управління, що реалізується. Для передплатників Netflix проект доступний без додаткової оплати — за тим самим принципом, як Grand Theft Auto: The Trilogy.

Крім мобільного релізу, Red Dead Redemption отримала нативні версії для PS5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. Хоча гру можна було запускати на цих консолях завдяки зворотній сумісності, нові видання пропонують більш стабільну продуктивність, помітні графічні покращення та підтримку фірмових можливостей кожної платформи. Для власників PlayStation є ще один плюс – RDR додали до каталогу PS Plus Extra.

На Reddit є вчитель зі США, відомий під ніком AnonymousCerealBowl, який рік тому розпочав курс під назвою «Відеоігри як література».

Його учні аналізують серію ігор Red Dead Redemption. AnonymousCerealBowl провів опитування серед учнів про те, яку гру вони хотіли б додати до навчальної програми. Red Dead Redemption 1 і 2 здобули перемогу в опитуванні, тому він подав заявку на грант, щоб отримати комплект копій для класу: 24 консолі Xbox Series S, 2 PS5 та 4 Nintendo Switch.

Вчитель виграв грант та розробив першу версію буклетів, з якими працюватимуть учні. Буклети підготовлені для Red Dead Redemption та Red Dead Redemption 2. Основна тема курсу — «аналіз характерів головних героїв обох ігор». Студенти вивчають їх моральні вибори та загальний стиль гри в процесі проходження, після чого відповідають на запитання під час своєї подорожі.

Вчитель також показав першу версію буклету і запросив думку співтовариства про те, які завдання ще на тему RDR варто було б додати.