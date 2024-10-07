Razer выпустила охлаждающую подставку для ноутбуков07.10.24
Razer представила новую охлаждающую панель для ноутбуков Razer Laptop Cooling Pad, которая не только улучшает охлаждение, но и расширяет возможности подключения всяческой периферии.
Основной особенностью устройства является мощный 140-мм вентилятор с максимальной скоростью вращения до 25500 об/мин, который способен снижать температуру процессора и графической карты на 18%.
Пользователи могут настраивать скорость вентилятора и RGB-подсветку через фирменную программу Razer Synapse, выбирая между режимами Quiet, Balanced, и High. Для адаптации к различным ноутбукам предусмотрены кронштейны и сменные рамки. Кроме того, панель оснащена тремя USB-портами типа A 2.0, которые позволяют подключать дополнительные устройства, такие как беспроводные адаптеры и периферийные устройства.
Ожидается, что Razer Laptop Cooling Pad поступит в продажу в четвертом квартале 2024 года по цене 149,99 доллара США. Проверить доступность можно будет на сайте Razer и в розничных магазинах.
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