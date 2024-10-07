Razer випустила охолодну підставку для ноутбуків07.10.24
Razer представила нову панель для ноутбуків Razer Laptop Cooling Pad, яка не тільки покращує охолодження, але і розширює можливості підключення всілякої периферії.
Основною особливістю пристрою є потужний 140 мм вентилятор з максимальною швидкістю обертання до 25500 об/хв, який здатний знижувати температуру процесора і графічної карти на 18%.
Користувачі можуть налаштовувати швидкість вентилятора та RGB-підсвічування через фірмову програму Razer Synapse, вибираючи між режимами Quiet, Balanced та High. Для адаптації до різних ноутбуків передбачені кронштейни та змінні рамки. Крім того, панель оснащена трьома USB-портами типу A 2.0, які дозволяють підключати додаткові пристрої, такі як бездротові адаптери та периферійні пристрої.
Очікується, що Razer Laptop Cooling Pad надійде у продаж у четвертому кварталі 2024 року за ціною 149,99 доларів США. Перевірити доступність можна буде на сайті Razer та у роздрібних магазинах.
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