Razer Pro Click V2 — первая вертикальная мышка компании

Razer представила обновлённую линейку беспроводных мышей Pro Click V2, ориентированных на тех, кто ценит комфортную посадку, универсальность для работы и точность в играх. В серию вошли две модели: классическая Pro Click V2 и вертикальная Pro Click V2 Vertical Edition. Особое внимание привлекает вторая — благодаря форме с углом наклона 30 градусов она помогает снизить нагрузку на запястье и сохранить естественное положение руки во время длительного использования.

Стандартная Pro Click V2 выполнена в традиционном горизонтальном формате, при этом обе версии получили прорезиненные вставки для лучшего удержания. Обе модели оснащены программируемыми кнопками и функцией Razer AI Prompt Master, позволяющей быстро активировать ChatGPT или Microsoft Copilot.

Механизм прокрутки поддерживает технологию HyperScroll: доступен как свободный режим для ускоренной навигации, так и тактильный — для точного контроля. За отслеживание движений отвечает сенсор Razer Focus Pro 30K, обеспечивающий высокую точность на самых разных поверхностях.

Многозонная подсветка Razer Chroma RGB подчеркивает контур мыши, реагируя на игровые события и синхронизируясь с другими устройствами бренда. Pro Click V2 оценена в $99,99, а вертикальная версия — в $119,99.

Компания Razer расширила возможности тактильной обратной связи, представив Razer Freyja — накладку для компьютерного кресла, которая работает в синхронизации с наушниками Kraken V4 Pro, трансформируя звук в тактильные ощущения, погружая пользователя в игровой процесс на новом уровне.

Основные особенности Razer Freyja:

Накладка синхронизируется с наушниками Kraken V4 Pro через беспроводные технологии Razer HyperSpeed Wireless или Bluetooth, обеспечивая тактильную отдачу с минимальной задержкой — не более 20 миллисекунд.

Встроенные вибромоторы расположены в ключевых областях тела: лопатки, спина и ягодицы. Это позволяет ощущать направление, расстояние и интенсивность игровых событий через тактильные сигналы.

Razer Freyja подходит для пользователей ростом от 160 до 200 см, что делает её универсальной для большинства игроков. Накладка весит около 3 кг, что делает её удобной для размещения на большинстве кресел.

Устройство можно использовать на любом игровом кресле, предоставляя более глубокие ощущения, повышая уровень погружения в игру.

Стоимость Razer Freyja составляет $300, и она уже доступна для покупки.

Отметим что подобные «новинки» мы уже встречали более 10 лет назад и тогда они не получили широкого распространения в силу скудности передаваемых спец эффектов.