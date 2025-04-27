Razer Pro Click V2 – перша вертикальна мишка компанії27.04.25
Razer представила оновлену лінійку бездротових мишей Pro Click V2, орієнтованих на тих, хто цінує комфортну посадку, універсальність для роботи та точність у іграх. У серію увійшли дві моделі: класична Pro Click V2 та вертикальна Pro Click V2 Vertical Edition. Особливу увагу привертає друга – завдяки формі з кутом нахилу 30 градусів вона допомагає знизити навантаження на зап’ястя та зберегти природне становище руки під час тривалого використання.
Стандартна Pro Click V2 виконана у традиційному горизонтальному форматі, при цьому обидві версії отримали прогумовані вставки для кращого утримання. Обидві моделі оснащені програмованими кнопками та функцією Razer AI Prompt Master, що дозволяє швидко активувати ChatGPT або Microsoft Copilot.
Механізм прокручування підтримує технологію HyperScroll: доступний як вільний режим для прискореної навігації, так і тактильний для точного контролю. За відстеження рухів відповідає сенсор Razer Focus Pro 30K, що забезпечує високу точність на різних поверхнях.
Багатозонне підсвічування Razer Chroma RGB підкреслює контур миші, реагуючи на ігрові події та синхронізуючись з іншими пристроями бренду. Pro Click V2 оцінена в $99,99, а вертикальна версія – в $119,99.
Компанія Razer розширила можливості тактильного зворотного зв’язку, представивши Razer Freyja – накладку для комп’ютерного крісла, яка працює в синхронізації із навушниками Kraken V4 Pro, трансформуючи звук у тактильні відчуття, занурюючи користувача в ігровий процес на новому рівні.
Основні особливості Razer Freyja:
- Накладка синхронізується із навушниками Kraken V4 Pro через бездротові технології Razer HyperSpeed Wireless або Bluetooth, забезпечуючи тактильну віддачу з мінімальною затримкою — не більше 20 мілісекунд.
- Вбудовані вібромотори розташовані в ключових областях тіла: лопатки, спина та сідниці. Це дозволяє відчувати напрямок, відстань та інтенсивність ігрових подій через тактильні сигнали.
- Razer Freyja підходить для користувачів зростом від 160 до 200 см, що робить її універсальною для більшості гравців. Накладка важить близько 3 кг, що робить її зручною для розміщення на більшості крісел.
Пристрій можна використовувати на будь-якому ігровому кріслі, надаючи глибші відчуття, підвищуючи рівень занурення у гру.
Вартість Razer Freyja становить $300, і вона вже доступна для покупки.
Зазначимо що подібні «новинки» ми вже зустрічали більше 10 років тому і тоді вони не набули широкого поширення в силу убогості спец ефектів, що передаються.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Razer Pro Click V2 – перша вертикальна мишка компанії Razer мишка
Razer представила оновлену лінійку бездротових мишей Pro Click V2, орієнтованих на тих, хто цінує комфортну посадку, універсальність для роботи та точність в іграх
Figment – аскетична консоль з E Ink-екраном для текстових ігор Google фото
Figment оснащений горизонтальним 7,5-дюймовим дисплеєм E Ink та мінімальним набором кнопок.
Razer Pro Click V2 – перша вертикальна мишка компанії
Figment – аскетична консоль з E Ink-екраном для текстових ігор
Subaru розробила зовнішню подушку безпеки для збитих велосипедистів
Instagram Edits — новий додаток для редагування відео
Прокат Sony PlayStation 5 несподівано популярний у Японії
OpenAI придбає браузер Chrome, якщо Google змусять його продати
Intel скоротить ще понад 20 тисяч співробітників
США підняли мита на сонячні батареї з Азії до 3521%
Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку”
Instagram отримає алгоритм ШІ, який визначатиме вік користувачів