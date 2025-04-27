Razer Pro Click V2 – перша вертикальна мишка компанії

Razer представила оновлену лінійку бездротових мишей Pro Click V2, орієнтованих на тих, хто цінує комфортну посадку, універсальність для роботи та точність у іграх. У серію увійшли дві моделі: класична Pro Click V2 та вертикальна Pro Click V2 Vertical Edition. Особливу увагу привертає друга – завдяки формі з кутом нахилу 30 градусів вона допомагає знизити навантаження на зап’ястя та зберегти природне становище руки під час тривалого використання.

Стандартна Pro Click V2 виконана у традиційному горизонтальному форматі, при цьому обидві версії отримали прогумовані вставки для кращого утримання. Обидві моделі оснащені програмованими кнопками та функцією Razer AI Prompt Master, що дозволяє швидко активувати ChatGPT або Microsoft Copilot.

Механізм прокручування підтримує технологію HyperScroll: доступний як вільний режим для прискореної навігації, так і тактильний для точного контролю. За відстеження рухів відповідає сенсор Razer Focus Pro 30K, що забезпечує високу точність на різних поверхнях.

Багатозонне підсвічування Razer Chroma RGB підкреслює контур миші, реагуючи на ігрові події та синхронізуючись з іншими пристроями бренду. Pro Click V2 оцінена в $99,99, а вертикальна версія – в $119,99.

Компанія Razer розширила можливості тактильного зворотного зв’язку, представивши Razer Freyja – накладку для комп’ютерного крісла, яка працює в синхронізації із навушниками Kraken V4 Pro, трансформуючи звук у тактильні відчуття, занурюючи користувача в ігровий процес на новому рівні.

Основні особливості Razer Freyja:

Накладка синхронізується із навушниками Kraken V4 Pro через бездротові технології Razer HyperSpeed ​​Wireless або Bluetooth, забезпечуючи тактильну віддачу з мінімальною затримкою — не більше 20 мілісекунд.

Вбудовані вібромотори розташовані в ключових областях тіла: лопатки, спина та сідниці. Це дозволяє відчувати напрямок, відстань та інтенсивність ігрових подій через тактильні сигнали.

Razer Freyja підходить для користувачів зростом від 160 до 200 см, що робить її універсальною для більшості гравців. Накладка важить близько 3 кг, що робить її зручною для розміщення на більшості крісел.

Пристрій можна використовувати на будь-якому ігровому кріслі, надаючи глибші відчуття, підвищуючи рівень занурення у гру.

Вартість Razer Freyja становить $300, і вона вже доступна для покупки.

Зазначимо що подібні «новинки» ми вже зустрічали більше 10 років тому і тоді вони не набули широкого поширення в силу убогості спец ефектів, що передаються.