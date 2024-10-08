Razer Freyja — накладка на кресло передающая вибрации сопровождающие спецэффекты в игре08.10.24
Компания Razer расширила возможности тактильной обратной связи, представив Razer Freyja — накладку для компьютерного кресла, которая работает в синхронизации с наушниками Kraken V4 Pro, трансформируя звук в тактильные ощущения, погружая пользователя в игровой процесс на новом уровне.
Основные особенности Razer Freyja:
- Накладка синхронизируется с наушниками Kraken V4 Pro через беспроводные технологии Razer HyperSpeed Wireless или Bluetooth, обеспечивая тактильную отдачу с минимальной задержкой — не более 20 миллисекунд.
- Встроенные вибромоторы расположены в ключевых областях тела: лопатки, спина и ягодицы. Это позволяет ощущать направление, расстояние и интенсивность игровых событий через тактильные сигналы.
- Razer Freyja подходит для пользователей ростом от 160 до 200 см, что делает её универсальной для большинства игроков. Накладка весит около 3 кг, что делает её удобной для размещения на большинстве кресел.
Устройство можно использовать на любом игровом кресле, предоставляя более глубокие ощущения, повышая уровень погружения в игру.
Стоимость Razer Freyja составляет $300, и она уже доступна для покупки.
Отметим что подобные «новинки» мы уже встречали более 10 лет назад и тогда они не получили широкого распространения в силу скудности передаваемых спец эффектов.
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Razer Freyja — накладка на кресло передающая вибрации сопровождающие спецэффекты в игреRazer игры
Razer Freyja — накладка для компьютерного кресла, которая работает в синхронизации с наушниками Kraken V4 Pro, трансформируя звук в тактильные ощущения
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