Razer Freyja – накладка на крісло, що передає вібрації, що супроводжують спецефекти в грі

Компанія Razer розширила можливості тактильного зворотного зв’язку, представивши Razer Freyja – накладку для комп’ютерного крісла, яка працює в синхронізації із навушниками Kraken V4 Pro, трансформуючи звук у тактильні відчуття, занурюючи користувача в ігровий процес на новому рівні.

Основні особливості Razer Freyja:

Накладка синхронізується із навушниками Kraken V4 Pro через бездротові технології Razer HyperSpeed ​​Wireless або Bluetooth, забезпечуючи тактильну віддачу з мінімальною затримкою — не більше 20 мілісекунд.

Вбудовані вібромотори розташовані в ключових областях тіла: лопатки, спина та сідниці. Це дозволяє відчувати напрямок, відстань та інтенсивність ігрових подій через тактильні сигнали.

Razer Freyja підходить для користувачів зростом від 160 до 200 см, що робить її універсальною для більшості гравців. Накладка важить близько 3 кг, що робить її зручною для розміщення на більшості крісел.

Пристрій можна використовувати на будь-якому ігровому кріслі, надаючи глибші відчуття, підвищуючи рівень занурення у гру.

Вартість Razer Freyja становить $300, і вона вже доступна для покупки.

Зазначимо що подібні “новинки” ми вже зустрічали більше 10 років тому і тоді вони не набули широкого поширення в силу убогості спец ефектів, що передаються.