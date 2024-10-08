Razer Freyja – накладка на крісло, що передає вібрації, що супроводжують спецефекти в грі08.10.24
Компанія Razer розширила можливості тактильного зворотного зв’язку, представивши Razer Freyja – накладку для комп’ютерного крісла, яка працює в синхронізації із навушниками Kraken V4 Pro, трансформуючи звук у тактильні відчуття, занурюючи користувача в ігровий процес на новому рівні.
Основні особливості Razer Freyja:
- Накладка синхронізується із навушниками Kraken V4 Pro через бездротові технології Razer HyperSpeed Wireless або Bluetooth, забезпечуючи тактильну віддачу з мінімальною затримкою — не більше 20 мілісекунд.
- Вбудовані вібромотори розташовані в ключових областях тіла: лопатки, спина та сідниці. Це дозволяє відчувати напрямок, відстань та інтенсивність ігрових подій через тактильні сигнали.
- Razer Freyja підходить для користувачів зростом від 160 до 200 см, що робить її універсальною для більшості гравців. Накладка важить близько 3 кг, що робить її зручною для розміщення на більшості крісел.
Пристрій можна використовувати на будь-якому ігровому кріслі, надаючи глибші відчуття, підвищуючи рівень занурення у гру.
Вартість Razer Freyja становить $300, і вона вже доступна для покупки.
Зазначимо що подібні “новинки” ми вже зустрічали більше 10 років тому і тоді вони не набули широкого поширення в силу убогості спец ефектів, що передаються.
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Razer Freyja – накладка на крісло, що передає вібрації, що супроводжують спецефекти в гріRazer ігри
Razer Freyja – накладка для комп’ютерного крісла, яка працює в синхронізації з навушниками Kraken V4 Pro, трансформуючи звук у тактильні відчуття
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