Razer Clio — подушка-наушники для геймеров

Компания Razer анонсировала необычный аксессуар — Clio, гибрид подушки и наушников, разработанный специально для геймеров. Устройство совмещает функции эргономичной поддержки головы и качественного звучания, предлагая альтернативу традиционным гарнитурам.

Clio крепится к игровому креслу с помощью регулируемых ремней и охватывает голову мягкими боковыми «крыльями», в которых размещены 43-миллиметровые аудиодрайверы. Такая конструкция обеспечивает объемный звук без необходимости надевать что-либо на уши.

Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 5400 мАч — этого, по заявлению компании, хватает на до 14 часов автономного использования. Подключение осуществляется по Bluetooth, но также доступна поддержка фирменной технологии HyperSpeed Wireless, предназначенной для подключения к ПК с минимальной задержкой.

Предзаказ уже открыт на официальном сайте Razer. Цена — $229, а старт продаж намечен на 16 мая.

Razer представила обновлённую линейку беспроводных мышей Pro Click V2, ориентированных на тех, кто ценит комфортную посадку, универсальность для работы и точность в играх. В серию вошли две модели: классическая Pro Click V2 и вертикальная Pro Click V2 Vertical Edition. Особое внимание привлекает вторая — благодаря форме с углом наклона 30 градусов она помогает снизить нагрузку на запястье и сохранить естественное положение руки во время длительного использования.

Стандартная Pro Click V2 выполнена в традиционном горизонтальном формате, при этом обе версии получили прорезиненные вставки для лучшего удержания. Обе модели оснащены программируемыми кнопками и функцией Razer AI Prompt Master, позволяющей быстро активировать ChatGPT или Microsoft Copilot.

Механизм прокрутки поддерживает технологию HyperScroll: доступен как свободный режим для ускоренной навигации, так и тактильный — для точного контроля. За отслеживание движений отвечает сенсор Razer Focus Pro 30K, обеспечивающий высокую точность на самых разных поверхностях.

Многозонная подсветка Razer Chroma RGB подчеркивает контур мыши, реагируя на игровые события и синхронизируясь с другими устройствами бренда. Pro Click V2 оценена в $99,99, а вертикальная версия — в $119,99.