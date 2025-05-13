Razer Clio – подушка-навушники для геймерів

Компанія Razer анонсувала незвичайний аксесуар – Clio, гібрид подушки та навушників, розроблений спеціально для геймерів.

Clio кріпиться до ігрового крісла за допомогою ременів, що регулюються, і охоплює голову м’якими бічними «крилами», в яких розміщені 43-міліметрові аудіодрайвери. Така конструкція забезпечує об’ємний звук без необхідності одягати що-небудь на вуха.

Пристрій працює від акумулятора ємністю 5400 мАг – цього, за заявою компанії, вистачає на 14 годин автономного використання. Підключення здійснюється за допомогою Bluetooth, але також доступна підтримка фірмової технології HyperSpeed ​​Wireless, призначеної для підключення до ПК з мінімальною затримкою.

Замовлення вже відкрито на офіційному сайті Razer. Ціна – $229, а старт продажів намічено на 16 травня.

Razer представила оновлену лінійку бездротових мишей Pro Click V2, орієнтованих на тих, хто цінує комфортну посадку, універсальність для роботи та точність у іграх. У серію увійшли дві моделі: класична Pro Click V2 та вертикальна Pro Click V2 Vertical Edition. Особливу увагу привертає друга – завдяки формі з кутом нахилу 30 градусів вона допомагає знизити навантаження на зап’ястя та зберегти природне становище руки під час тривалого використання.

Стандартна Pro Click V2 виконана в традиційному горизонтальному форматі, при цьому обидві версії отримали прогумовані вставки для кращого утримання. Моделі оснащені програмованими кнопками та функцією Razer AI Prompt Master, що дозволяє швидко активувати ChatGPT або Microsoft Copilot.

Механізм прокручування підтримує технологію HyperScroll: доступний як вільний режим для прискореної навігації, так і тактильний для точного контролю. За відстеження рухів відповідає сенсор Razer Focus Pro 30K, що забезпечує високу точність на різних поверхнях.

Багатозонне підсвічування Razer Chroma RGB підкреслює контур миші, реагуючи на ігрові події та синхронізуючись з іншими пристроями бренду. Click V2 оцінена в $99,99, а вертикальна версія – в $119,99.