Razer BlackShark V3 – игровые наушники с задержкой 10 мс и активным шумоподавлением01.08.25
Компания Razer анонсировала обновлённую серию игровых гарнитур BlackShark V3. В линейку вошли три модели: BlackShark V3 Pro, BlackShark V3 и BlackShark V3 X HyperSpeed. Заявленное время автономной работы в режиме 2,4 ГГц достигает 70 часов.
Флагманская модель — Razer BlackShark V3 Pro — ориентирована на киберспорт. Устройство поддерживает беспроводной протокол HyperSpeed Wireless Gen‑2 с заявленной задержкой звука около 10 мс. В гарнитуре используется 12-миллиметровый микрофон студийного качества и гибридное активное шумоподавление на базе четырёх микрофонов. Встроены обновлённые 50-мм драйверы Gen‑2 TriForce с биоцеллюлозной диафрагмой. Также поддерживается пространственный звук THX Spatial Audio (Windows 11 с версии 23H2 и выше), а также совместимость с PlayStation и Xbox. Вес устройства — 367 г. Ориентировочная цена — $249,99.
Razer BlackShark V3 — средняя модель в линейке. Она оснащена 50-мм драйверами, съёмным микрофоном диаметром 9,9 мм, а также поддерживает соединения через 2,4 ГГц (через USB-ресивер), Bluetooth 5.3 и проводной USB. Также реализована поддержка THX Spatial Audio. Вес — 270 г. Доступна в чёрном и белом вариантах. Ориентировочная цена — $149,99.
Бюджетная версия — Razer BlackShark V3 X HyperSpeed — не оснащена активным шумоподавлением, но поддерживает объёмный звук 7.1, подключение через 2,4 ГГц, Bluetooth и USB. Микрофон — 9,9 мм. Вес — 270 г. Ориентировочная цена — $99,99.
Запуск серии BlackShark V3 отражает стремление Razer улучшить параметры беспроводного игрового звука. Разработчики делают ставку на снижение задержки, улучшенное качество звучания и удобство в длительном использовании.
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