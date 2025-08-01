Razer BlackSharkV3 – ігрові навушники із затримкою 10 мс та активним шумозаглушенням

Компанія Razer анонсувала оновлену серію ігрових гарнітур BlackShark V3. До лінійки увійшли три моделі: BlackShark V3 Pro, BlackShark V3 та BlackShark V3 X HyperSpeed. Заявлений час автономної роботи в режимі 2,4 ГГц сягає 70 годин.

Флагманська модель – Razer BlackShark V3 Pro – орієнтована на кіберспорт. Пристрій підтримує бездротовий протокол HyperSpeed Wireless Gen-2 із заявленою затримкою звуку близько 10 мс. У гарнітурі використовується 12-міліметровий мікрофон студійної якості та гібридне активне шумозаглушення на базі чотирьох мікрофонів. Вбудовано оновлені 50-мм драйвери Gen-2 TriForce з біоцелюлозною діафрагмою. Також підтримується просторовий звук THX Spatial Audio (Windows 11 з версії 23H2 та вище), а також сумісність із PlayStation та Xbox. Вага пристрою – 367 г. Орієнтовна ціна – $249,99.

Razer BlackShark V3 – середня модель у лінійці. Вона оснащена 50-мм драйверами, знімним мікрофоном діаметром 9,9 мм, а також підтримує з’єднання через 2,4 ГГц (через USB-ресивер), Bluetooth 5.3 та дротовий USB. Також реалізовано підтримку THX Spatial Audio. Вага – 270 р. Доступна в чорному та білому варіантах. Орієнтовна ціна – $149,99.

Бюджетна версія – Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – не оснащена активним шумоподавленням, але підтримує об’ємний звук 7.1, підключення через 2,4 ГГц, Bluetooth та USB. Мікрофон – 9,9 мм. Вага – 270 р. Орієнтовна ціна – $99,99.

Запуск серії BlackShark V3 відображає прагнення Razer покращити бездротовий ігровий звук. Розробники роблять ставку на зниження затримки, покращену якість звучання та зручність у тривалому використанні.