Qualcomm Snapdragon X Plus выпустили в версии с урезанным iGPU

Qualcomm расширила свою линейку однокристальных систем Snapdragon X для ноутбуков на Windows новой моделью под названием Snapdragon X Plus. Вариант SoC с идентификатором X1P-42-100 отличается тем, что в нем были урезаны не только процессорные ядра, но и встроенный графический модуль. При этом быстродействие NPU-блока осталось на прежнем уровне — 45 TOPS, что позволяет новинке поддерживать Microsoft Copilot+ PC.

Snapdragon X Plus X1P-42-100 оснащен восемью 64-битными ядрами ARM Oryon с частотой до 3,4 ГГц, 30 МБ кэш-памяти, графическим блоком Adreno с вычислительной мощностью 1,7 Тфлопс, а также модулем Hexagon NPU, предназначенным для ускорения работы ИИ-приложений. Контроллер оперативной памяти поддерживает LPDDR5X с частотой до 8448 МГц.

Глава Qualcomm, Криштиано Амон, ранее заявил, что в следующем году начальная цена устройств на платформе Snapdragon X может снизиться до 700 долларов. Вероятно, что Snapdragon X Plus X1P-42-100 предназначена именно для таких устройств.