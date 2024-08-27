Qualcomm Snapdragon X Plus випустили у версії з урізаним iGPU

Qualcomm розширила свою лінійку однокристальних систем Snapdragon X для ноутбуків Windows новою моделлю під назвою Snapdragon X Plus. Варіант SoC з ідентифікатором X1P-42-100 відрізняється тим, що в ньому були урізані як процесорні ядра, а й вбудований графічний модуль. При цьому швидкодія NPU-блоку залишилася на колишньому рівні – 45 TOPS, що дозволяє новинці підтримувати Microsoft Copilot+ PC.

Snapdragon X Plus X1P-42-100 оснащений вісьмома 64-бітними ядрами ARM Oryon з частотою до 3,4 ГГц, 30 МБ кеш-пам’яті, графічним блоком Adreno з обчислювальною потужністю 1,7 Тфлопс, а також модулем Hexagon NPU, призначеним для роботи ІІ-додатків. Контролер оперативної пам’яті підтримує LPDDR5X із частотою до 8448 МГц.

Глава Qualcomm, Кріштіано Амон, раніше заявив, що наступного року початкова ціна пристроїв на платформі Snapdragon X може знизитися до 700 доларів. Ймовірно, що Snapdragon X Plus X1P-42-100 призначений саме для таких пристроїв.