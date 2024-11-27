Qualcomm Snapdragon 8 Elite позволяет играть в Cyberpunk 2077 на смартфоне с 60 fps27.11.24
Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новый флагманский процессор компании, продемонстрировал значительный скачок в игровой производительности, позволив запустить Cyberpunk 2077 на эмуляторе с частотой 60 FPS при низких настройках графики и разрешении 720p. Это заметное улучшение, учитывая, что его предшественник, Snapdragon 8 Gen 3, мог обеспечить только 30 FPS для той же игры.
Чип оснащен обновленным графическим процессором Adreno 830, который показывает производительность, сравнимую с интегрированной графикой AMD Radeon 780M. Это свидетельствует о существенном прогрессе в области мобильных GPU, приближающихся к уровням настольных систем.
В других тестах Snapdragon 8 Elite также продемонстрировал способность запускать Red Dead Redemption на эмуляторе с частотой 160 FPS, что подчеркивает универсальность и мощность нового чипа.
Технологии в Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Процессор, вероятно, использует продвинутые технологии улучшения изображения, такие как AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), которые позволяют повысить производительность без существенного ущерба для качества графики. Ожидается, что дальнейшая оптимизация эмуляторов и игр поможет еще больше раскрыть потенциал Snapdragon 8 Elite.
Результаты демонстрируют ускорение адаптации AAA-игр для мобильных платформ. С такими процессорами, как Snapdragon 8 Elite, мобильные устройства приближаются к возможностям портативных консолей. Это открывает перспективы для выхода на Android полноценного опыта компьютерных игр. Однако широкое внедрение таких технологий может потребовать времени, учитывая разнообразие аппаратных конфигураций на рынке Android.
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Qualcomm Snapdragon 8 Elite позволяет играть в Cyberpunk 2077 на смартфоне с 60 fps Qualcomm процессор смартфон
Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новый флагманский процессор компании, продемонстрировал значительный скачок в игровой производительности, позволив запустить Cyberpunk 2077 на эмуляторе с частотой 60 FPS при низких настройках графики
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