Qualcomm Snapdragon 8 Elite дозволяє грати в Cyberpunk 2077 на смартфоні з 60 fps27.11.24
Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новий флагманський процесор компанії, продемонстрував значний стрибок в ігровій продуктивності, дозволивши запустити Cyberpunk 2077 на емуляторі з частотою 60 FPS при низьких налаштуваннях графіки та роздільній здатності 720p. Це помітне поліпшення з огляду на те, що його попередник, Snapdragon 8 Gen 3, міг забезпечити лише 30 FPS для тієї ж гри.
Чіп оснащений оновленим графічним процесором Adreno 830, який показує продуктивність порівнянну з інтегрованою графікою AMD Radeon 780M. Це свідчить про суттєвий прогрес у галузі мобільних GPU, що наближаються до рівнів настільних систем.
В інших тестах Snapdragon 8 Elite також продемонстрував здатність запускати Red Dead Redemption на емулятор із частотою 160 FPS, що підкреслює універсальність і потужність нового чіпа.
Технології в Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Процесор, ймовірно, використовує просунуті технології покращення зображення, такі як AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), які дозволяють підвищити продуктивність без істотних збитків для якості графіки. Очікується, що подальша оптимізація емуляторів та ігор допоможе ще більше розкрити потенціал Snapdragon 8 Elite.
Результати показують прискорення адаптації AAA-ігор для мобільних платформ. З такими процесорами як Snapdragon 8 Elite мобільні пристрої наближаються до можливостей портативних консолей. Це відкриває перспективи для виходу Android повноцінного досвіду комп’ютерних ігор. Однак широке впровадження таких технологій може вимагати часу з огляду на різноманітність апаратних конфігурацій на ринку Android.
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Qualcomm Snapdragon 8 Elite дозволяє грати в Cyberpunk 2077 на смартфоні з 60 fps Qualcomm процесор смартфон
Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новий флагманський процесор компанії, продемонстрував значний стрибок в ігровій продуктивності, дозволивши запустити Cyberpunk 2077 на емулятор із частотою 60 FPS при низьких налаштуваннях графіки
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