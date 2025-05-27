Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 поддерживает 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6

Qualcomm анонсировала новый чипсет среднего класса — Snapdragon 7 Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу. Процессор получил восемь ядер: одно высокопроизводительное с частотой до 2,8 ГГц, четыре производительных на 2,4 ГГц и три энергоэффективных с частотой до 1,84 ГГц.

По данным компании, новый чип обеспечивает прирост производительности до 27% в вычислительных задачах, до 30% — в графике и до 65% — в задачах, связанных с ИИ.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 поддерживает съемку видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду и способен локально запускать языковые модели. Среди коммуникационных возможностей — поддержка 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Первые устройства на базе нового процессора выпустят Honor и vivo в мае 2025 года.