26.05.25
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
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Logitech G522

Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.