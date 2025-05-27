Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 підтримує 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 627.05.25
Qualcomm анонсувала новий чіпсет середнього класу – Snapdragon 7 Gen 4, виконаний за 4-нм техпроцесом. Процесор отримав вісім ядер: одне високопродуктивне з частотою до 2,8 ГГц, чотири продуктивні на 2,4 ГГц і три енергоефективні з частотою до 1,84 ГГц.
За даними компанії, новий чіп забезпечує приріст продуктивності до 27% у обчислювальних завданнях, до 30% — у графіці та до 65% — у задачах, пов’язаних із ІІ.
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 підтримує зйомку відео з роздільною здатністю 4K при 60 кадрах в секунду і здатний локально запускати мовні моделі. Серед комунікаційних можливостей – підтримка 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Перші пристрої на базі нового процесора випустять Honor та vivo у травні 2025 року.
Також компанія Qualcomm представила нову систему на чипі Snapdragon 8s Gen 4, яка доповнить лінійку мобільних процесорів, включаючи флагманський Snapdragon 8 Elite. Новий чіпсет пропонує високу продуктивність та сучасні технології за більш доступної вартості.
Однією з ключових відмінностей Snapdragon 8s Gen 4 стало збереження архітектури Kryo замість використання фірмових ядер Oryon. Незважаючи на це, продуктивність чіпа зросла на 49% порівняно з попередником, поряд з іншими доробками. Виробничий процес заснований на 4-нм технології, імовірно, N4P від TSMC, що робить його менш енергоефективним у порівнянні з Snapdragon 8 Elite.
Процесор отримав конфігурацію ядер у форматі 1 + 3 + 2 + 2. Максимальна частота найпотужнішого ядра сягає 3,20 ГГц, інші високопродуктивні ядра працюють на 3,00 ГГц. Хоча Qualcomm не розкрила подробиці про графічний прискорювач, заявлене зростання графічної потужності становить 49% щодо Snapdragon 8s Gen 3. Загалом обчислювальна продуктивність збільшилася на 31%, а енергоспоживання знизилося на 39%.
Чіп оснащений 5G-модемом, але без підтримки mmWave. Натомість він функціонує в діапазоні до 6 ГГц з максимальною швидкістю завантаження 4,2 Гбіт/с. Підтримуються також Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, UFS 4.0 та оперативна пам’ять LPDDR5X із частотою 4800 МГц.
Додатково Snapdragon 8s Gen 4 отримав модернізований NPU, який прискорює обчислення, пов’язані зі штучним інтелектом, на 44%. Поліпшений блок обробки зображень (ISP) підтримує камери з роздільною здатністю до 320 МП, відтворення 8K HDR при 60 кадрах на секунду та запис відео 4K HDR з тією самою частотою.
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