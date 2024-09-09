Процессоры Qualcomm Snapdragon X Plus выпустили в 8-ядерных модификациях

Компания Qualcomm представила новую линейку однокристальных систем Snapdragon X, предназначенных для использования в Windows-ноутбуках. Линейка теперь включает в себя 10-ядерную Snapdragon X Plus и две 8-ядерные SoC, ориентированные на более доступные устройства. Эти модели нацелены на снижение стоимости ноутбуков, и, по словам руководства Qualcomm, начальная цена таких устройств может опуститься до $700.

Основной отличительной чертой нового 10-ядерного чипа Snapdragon X Plus (X1P-66-100) является динамическая возможность разгона одного из ядер до 4,0 ГГц. В остальном эта версия практически не отличается от предыдущей модели (X1P-64-100).

8-ядерные модели Snapdragon X Plus, такие как X1P-46-100 и X1P-42-100, отличаются не только по рабочим частотам, но и по мощности встроенной графики Adreno. Модель X1P-46-100 работает на частотах 3,4-4,0 ГГц и имеет графику с производительностью 2,1 Тфлопс, тогда как X1P-42-100 функционирует на 3,2-3,4 ГГц и обеспечивает 1,7 Тфлопс. Оба чипа оснащены NPU-блоком с производительностью 45 TOPS, что делает их совместимыми с требованиями Microsoft Copilot+ PC.

Первые ноутбуки с новыми чипами Snapdragon X Plus поступят в продажу уже до конца этого месяца.