Процесори Qualcomm Snapdragon X Plus випустили у 8-ядерних модифікаціях09.09.24
Компанія Qualcomm представила нову лінійку однокристальних систем Snapdragon X, призначених для використання у Windows-ноутбуках. Лінійка тепер включає 10-ядерну Snapdragon X Plus і дві 8-ядерні SoC, орієнтовані на більш доступні пристрої. Ці моделі мають на меті зниження вартості ноутбуків, і, за словами керівництва Qualcomm, початкова ціна таких пристроїв може опуститися до $700.
Основною відмінністю нового 10-ядерного чіпа Snapdragon X Plus (X1P-66-100) є динамічна можливість розгону одного з ядер до 4,0 ГГц. В іншому ця версія практично не відрізняється від попередньої моделі (X1P-64-100).
8-ядерні моделі Snapdragon X Plus, такі як X1P-46-100 та X1P-42-100, відрізняються не тільки за робочими частотами, але й за потужністю вбудованої графіки Adreno. Модель X1P-46-100 працює на частотах 3,4-4,0 ГГц і має графіку з продуктивністю 2,1 Тфлопс, тоді як X1P-42-100 функціонує на 3,2-3,4 ГГц та забезпечує 1,7 Тфлопс . Обидва чіпи оснащені NPU-блоком із продуктивністю 45 TOPS, що робить їх сумісними з вимогами Microsoft Copilot+ PC.
Перші ноутбуки з новими чіпами Snapdragon X Plus надійдуть у продаж уже до кінця місяця.
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Процесори Qualcomm Snapdragon X Plus випустили у 8-ядерних модифікаціяхIFA Qualcomm процесор
Компанія Qualcomm представила нову лінійку однокристальних систем Snapdragon X, призначених для використання у Windows-ноутбуках.
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