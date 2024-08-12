Приложение Резерв+ получит электронное направление на ВВК и функции онлайн-рекрутинга12.08.24
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала новые функции в приложении «Резерв+», которые появятся осенью. В частности, планируется запуск онлайн-рекрутинга, который позволит желающим присоединиться к вооруженным силам по запросам Генерального штаба ВСУ. Это нововведение упростит процесс набора новых военнослужащих и сделает его более гибким.
Кроме того, Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения обсуждает возможность введения электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) через приложение. Эти направления будут доступны как для военнообязанных, так и для действующих военнослужащих. В направлении, вероятно, будет QR-код для быстрой идентификации на ВВК.
Екатерина Черногоренко также подчеркнула, что Минобороны не планирует вводить электронные повестки, так как для этого нет соответствующей законодательной базы.
Ранее стало известно что россияне распространяют поддельные веб-приложения, имитирующие «Резерв+». Эти поддельные приложения нацелены на сбор персональных данных украинцев. Министерство обороны уже предпринимает меры для защиты личной информации граждан.
Заместитель министра призывает быть внимательными и проверять источники приложений и ссылок, на которые осуществляется переход. Официальное приложение «Резерв+» можно найти только по адресу reserveplus.mod.gov.ua. Поддельные ссылки, как правило, заканчиваются на .top, .website, .org и другие подобные домены.
Разработчиком официального приложения является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
«Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+ и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты. Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Пользуйтесь только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua«, – отмечается в сообщении.
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Екатерина Черногоренко также подчеркнула, что Минобороны не планирует вводить электронные повестки, так как для этого нет соответствующей законодательной базы.