Поддельное приложение Резерв+ собирает для россии личные данные украинцев05.08.24
Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины, сообщила, что россияне распространяют поддельные веб-приложения, имитирующие «Резерв+». Эти поддельные приложения нацелены на сбор персональных данных украинцев. Министерство обороны уже предпринимает меры для защиты личной информации граждан.
Заместитель министра призывает быть внимательными и проверять источники приложений и ссылок, на которые осуществляется переход. Официальное приложение «Резерв+» можно найти только по адресу reserveplus.mod.gov.ua. Поддельные ссылки, как правило, заканчиваются на .top, .website, .org и другие подобные домены.
Разработчиком официального приложения является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
«Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+ и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты. Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Пользуйтесь только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua«, – отмечается в сообщении.
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Разработчиком официального приложения Резерв+ является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
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