Підроблений додаток Резерв+ збирає для росії особисті дані українців05.08.24
Катерина Чорногоренко, заступник міністра оборони України, повідомила, що росіяни розповсюджують підроблені веб-додатки, що імітують «Резерв+». Ці підроблені програми націлені на збирання персональних даних українців. Міністерство оборони вже вживає заходів для захисту особистої інформації громадян.
Заступник міністра закликає бути уважними та перевіряти джерела додатків та посилань, на які здійснюється перехід. Офіційний додаток «Резерв+» можна знайти лише за адресою reserveplus.mod.gov.ua. Підроблені посилання зазвичай закінчуються на .top, .website, .org та інші подібні домени.
Розробником офіційної програми є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
“Ворог поширює веб-додатки, які мають виглядати як Резерв+ і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите . Користуйтеся лише офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua“, – наголошується в повідомленні.
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