Додаток Резерв+ надсилатиме електронні направлення на ВЛК та отримає функції онлайн-рекрутингу

Заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко анонсувала нові функції у додатку «Резерв+», які з’являться восени. Зокрема, планується запуск онлайн-рекрутингу, який дозволить бажаючим приєднатися до збройних сил за запитами Генерального штабу ЗСУ. Це нововведення спростить процес набору нових військовослужбовців і зробить його більш гнучким.

Крім того, Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я обговорює можливість запровадження електронних напрямків на військово-лікарську комісію (ВЛК) через додаток. Ці напрями будуть доступні як для військовозобов’язаних, так і для чинних військовослужбовців. У напрямку, ймовірно, буде QR-код для швидкої ідентифікації на ВЛК.

Катерина Чорногоренко також наголосила, що Міноборони не планує запроваджувати електронні повістки, оскільки для цього немає відповідної законодавчої бази.

Раніше стало відомо, що росіяни росіяни пишуть розповсюджують підроблені веб-застосунки, що імітують «Резерв+». Ці підроблені програми націлені на збирання персональних даних українців. Міністерство оборони вже вживає заходів для захисту особистої інформації громадян.

Заступник міністра закликає бути уважними та перевіряти джерела додатків та посилань, на які здійснюється перехід. Офіційний додаток «Резерв+» можна знайти лише за адресою reserveplus.mod.gov.ua. Підроблені посилання зазвичай закінчуються на .top, .website, .org та інші подібні домени.

Розробником офіційної програми є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

«< Ворог поширює веб-додатки, які мають виглядати як Резерв+ і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це та працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся лише офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua«, – зазначається у повідомленні.