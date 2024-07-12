Приложение Резерв+ автоматически закрывает сессии пользователей

В Минобороны Украины пояснили что приложение Резерв+ автоматически закрывает сессии пользователей по задумке разработчиков. Это не ошибка. «Если пользователь не заходит в «Резерв+» в течение недели, приложение автоматически разлогинивает его из соображений безопасности».

Приложение для уточнения данных военнообязанных Резерв+ запустили в мае и уже якобы 2 477 178 человек уточнили свои данные через него. При этом в первые дни оно не справлялось с нагрузкой, но, похоже, никаких обновлений для стабильности не планируется, поскольку подобных наплывов в Минобороны в дальнейшем «не прогнозируют».

С 18 июня в Резерв+ добавили электронный военно-учетный документ и возможность исправлять некоторые данные онлайн, а недавно в приложении начал отображаться актуальный статус бронирования.

Еще в Министерстве рассказали кто разработал Резерв+. Это общественная организация «Офис эффективного регулирования» BRDO, которая имеет опыт в создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, Реестра товаров двойного назначения и т.д., и несколько загадочных «субподрядчиков», которых не называют из соображений безопасности.

Следующая функция приложения — автоматическая отсрочка. По словам Черногоренко, первыми ее опробовать смогут, скорее всего, студенты и родители троих детей. Однако временные рамки запуска пока не называют.