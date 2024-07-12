Приложение Резерв+ автоматически закрывает сессии пользователей12.07.24
В Минобороны Украины пояснили что приложение Резерв+ автоматически закрывает сессии пользователей по задумке разработчиков. Это не ошибка. «Если пользователь не заходит в «Резерв+» в течение недели, приложение автоматически разлогинивает его из соображений безопасности».
Приложение для уточнения данных военнообязанных Резерв+ запустили в мае и уже якобы 2 477 178 человек уточнили свои данные через него. При этом в первые дни оно не справлялось с нагрузкой, но, похоже, никаких обновлений для стабильности не планируется, поскольку подобных наплывов в Минобороны в дальнейшем «не прогнозируют».
С 18 июня в Резерв+ добавили электронный военно-учетный документ и возможность исправлять некоторые данные онлайн, а недавно в приложении начал отображаться актуальный статус бронирования.
Еще в Министерстве рассказали кто разработал Резерв+. Это общественная организация «Офис эффективного регулирования» BRDO, которая имеет опыт в создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, Реестра товаров двойного назначения и т.д., и несколько загадочных «субподрядчиков», которых не называют из соображений безопасности.
Следующая функция приложения — автоматическая отсрочка. По словам Черногоренко, первыми ее опробовать смогут, скорее всего, студенты и родители троих детей. Однако временные рамки запуска пока не называют.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Samsung провела мероприятие Unpacked на котором показала очередные генерации своих смартфонов с раскладной конструкцией — Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. В этом году акцент делался на том, что ассистент с искусственным интеллектом может стать полезнее в таком форм-факторе девайса.
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Приложение Резерв+ автоматически закрывает сессии пользователейвойна приложения события в Украине
Приложение для уточнения данных военнообязанных Резерв+ запустили в мае и уже якобы 2 477 178 человек уточнили свои данные через него. При этом в первые дни оно не справлялось с нагрузкой
Смартфон CMF Phone 1 имеет съёмную заднюю крышку. Фишка OnePlus?смартфон
Главная особенность CMF Phone 1 от Nothing — съемная задняя панель и дополнительные аксессуары, которые можно прикрепить с помощью комплектной отвертки.