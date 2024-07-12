Програма Резерв+ автоматично закриває сесії користувачів

У Міноборони України пояснили, що додаток Резерв+ автоматично закриває сесії користувачів за задумом розробників. Це не помилка. “Якщо користувач не заходить в “Резерв+” протягом тижня, програма автоматично розлогінює його з міркувань безпеки”.

Додаток для уточнення даних військовозобов’язаних Резерв+ запустили в травні і вже нібито 2 477 178 осіб уточнили свої дані через нього. При цьому в перші дні воно не справлялося з навантаженням, але, схоже, жодних оновлень для стабільності не планується, оскільки подібних напливів у Міноборони надалі «не прогнозують».

З 18 червня у Резерв+ додали електронний військово-обліковий документ і можливість виправляти деякі дані онлайн, а нещодавно в додатку почав відображатися актуальний статус бронювання.

Ще в Міністерстві розповіли хтось розробив Резерв+. Це громадська організація «Офіс ефективного регулювання» BRDO, яка має досвід у створенні Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Реєстру товарів подвійного призначення тощо, та кілька загадкових «субпідрядників», яких не називають із міркувань безпеки.

Наступна функція програми – автоматичне відстрочення. За словами Чорногоренка, першими її випробувати зможуть, найімовірніше, студенти та батьки трьох дітей. Однак тимчасові рамки запуску поки що не називають.