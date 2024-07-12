Програма Резерв+ автоматично закриває сесії користувачів12.07.24
У Міноборони України пояснили, що додаток Резерв+ автоматично закриває сесії користувачів за задумом розробників. Це не помилка. “Якщо користувач не заходить в “Резерв+” протягом тижня, програма автоматично розлогінює його з міркувань безпеки”.
Додаток для уточнення даних військовозобов’язаних Резерв+ запустили в травні і вже нібито 2 477 178 осіб уточнили свої дані через нього. При цьому в перші дні воно не справлялося з навантаженням, але, схоже, жодних оновлень для стабільності не планується, оскільки подібних напливів у Міноборони надалі «не прогнозують».
З 18 червня у Резерв+ додали електронний військово-обліковий документ і можливість виправляти деякі дані онлайн, а нещодавно в додатку почав відображатися актуальний статус бронювання.
Ще в Міністерстві розповіли хтось розробив Резерв+. Це громадська організація «Офіс ефективного регулювання» BRDO, яка має досвід у створенні Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Реєстру товарів подвійного призначення тощо, та кілька загадкових «субпідрядників», яких не називають із міркувань безпеки.
Наступна функція програми – автоматичне відстрочення. За словами Чорногоренка, першими її випробувати зможуть, найімовірніше, студенти та батьки трьох дітей. Однак тимчасові рамки запуску поки що не називають.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Samsung провела захід Unpacked, на якому показала чергові генерації своїх смартфонів з розкладною конструкцією – Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6. Цього року акцент робився на тому, що асистент зі штучним інтелектом може стати кориснішим у такому форм-факторі девайсу.
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Програма Резерв+ автоматично закриває сесії користувачіввійна додаток події в Україні
Додаток для уточнення даних військовозобов’язаних Резерв+ запустили в травні і вже нібито 2477178 осіб уточнили свої дані через нього. При цьому в перші дні воно не справлялося із навантаженням
Смартфон CMF Phone 1 має знімну задню кришку. Фішка OnePlus?смартфон
Головна особливість CMF Phone 1 від Nothing – задня панель, що знімається, і додаткові аксесуари, які можна прикріпити за допомогою комплектної викрутки.