Приложение Резерв+ получило QR-код вместо военно-учетного документа и функцию исправления данных онлайн без визита в ТЦК18.06.24
С сегодняшнего дня в приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и физический. Уполномоченные лица могут просто отсканировать QR-код и проверить его онлайне в базе Оберег.
Среди других обновлений, добавлена возможность исправить данные онлайн. После заполнения специальной заявки данные должны поступить в реестр Оберіг, где информацию актуализируют дистанционно. Возможность предусмотрена для двух случаев:
- «Я военнослужащий, но до сих пор на учете» — для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберег.
- «Данные не найдены» — для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.
Приложение Резерв+ можно загрузить в Google Play и App Store.
С 18 мая в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) обновить свои учетные данные. Сейчас Резерв+ преодолел отметку в 1,5 млн уникальных обновлений, а среди тех, кто зарегистрировался — 210 тысяч женщин и более 22 000 граждан, находящихся за рубежом. Кроме Украины, чаще всего обновляют данные в Польше, Германии, Чехии, Канаде и Соединенных Штатах Америки.
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Приложение Резерв+ получило QR-код вместо военно-учетного документа и функцию исправления данных онлайн без визита в ТЦКвойна обновление приложения события в Украине
Благодаря обновлению приложения Резерв плюс теперь военнообязанным не надо носить с собой военный билет или приписное.
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