Додаток Резерв+ отримав QR-код замість військово-облікового документа та функцію виправлення даних онлайн без візиту до ТЦК18.06.24
З сьогоднішнього дня в додатку Резерв+ з’явився електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і фізичний. Уповноважені особи можуть просто відсканувати QR-код і перевірити його онлайн в базі Оберіг.
Серед інших оновлень додана можливість виправити дані онлайн. Після заповнення спеціальної заявки дані мають надійти до Реєстру Оберіг, де інформацію актуалізують дистанційно. Можливість передбачена для двох випадків:
- «Я військовослужбовець, але досі на обліку» — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.
- «Дані не знайдені» — для всіх військовозобов’язаних, хто отримав таке повідомлення у додатку Резерв+.
Додаток Резерв+ можна завантажити в Google Play і App Store.
З 18 травня в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію, який зобов’язав усіх військовозобов’язаних віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) поновити свої облікові дані. Зараз Резерв+ подолав позначку 1,5 млн унікальних оновлень, а серед тих, хто зареєструвався, — 210 тисяч жінок і понад 22 000 громадян, які перебувають за кордоном. Окрім України, найчастіше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та Сполучених Штатах Америки.
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Додаток Резерв+ отримав QR-код замість військово-облікового документа та функцію виправлення даних онлайн без візиту до ТЦКвійна додаток оновлення події в Україні
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