Додаток Резерв+ отримав QR-код замість військово-облікового документа та функцію виправлення даних онлайн без візиту до ТЦК

З сьогоднішнього дня в додатку Резерв+ з’явився електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і фізичний. Уповноважені особи можуть просто відсканувати QR-код і перевірити його онлайн в базі Оберіг.

Серед інших оновлень додана можливість виправити дані онлайн. Після заповнення спеціальної заявки дані мають надійти до Реєстру Оберіг, де інформацію актуалізують дистанційно. Можливість передбачена для двох випадків:

«Я військовослужбовець, але досі на обліку» — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.

«Дані не знайдені» — для всіх військовозобов’язаних, хто отримав таке повідомлення у додатку Резерв+.

Додаток Резерв+ можна завантажити в Google Play і App Store.

З 18 травня в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію, який зобов’язав усіх військовозобов’язаних віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) поновити свої облікові дані. Зараз Резерв+ подолав позначку 1,5 млн унікальних оновлень, а серед тих, хто зареєструвався, — 210 тисяч жінок і понад 22 000 громадян, які перебувають за кордоном. Окрім України, найчастіше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та Сполучених Штатах Америки.