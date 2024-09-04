Сегодня в 15:30 по киевскому времени стартует ежегодная пресс-конференция next@acer. В её рамках представители Acer представят новые продукты, включая устройства для повседневного использования и геймерские новинки под брендом Predator. Основной акцент будет сделан на технологиях искусственного интеллекта.

Презентацию можно будет посмотреть в прямом эфире. Украинское представительство Acer организует отдельный стрим из Киева, где будут разыгрываться призы. Условия розыгрыша будут объявлены во время трансляции. Посмотреть трансляцию можно будет в этом материале или на официальном YouTube-канале Acer Ukraine.