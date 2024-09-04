Сьогодні о 15:30 за київським часом. -monitor-nitro-xf240ys3-i-drugie-prizy/” target=”_blank” rel=”noopener”>стартує щорічна прес-конференція next@acer. У її рамках представники Acer представлять нові продукти, включаючи пристрої для повсякденного використання та геймерські новинки під брендом Predator. Основний акцент буде зроблено на технології штучного інтелекту.

Презентацію можна буде переглянути у прямому ефірі. Українське представництво Acer організовує окремий стрім із Києва, де розігруватимуться призи. Умови розіграшу буде оголошено під час трансляції. Переглянути трансляцію можна буде у цьому матеріалі або на офіційному YouTube-каналі Acer Ukraine.