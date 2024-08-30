Мероприятие #nextatacer с новинками Acer и Predator состоится 4 сентября. Также можно будет выиграть монитор Nitro XF240YS3 и другие призы

Компания Acer проведет мероприятие #nextatacer в рамках которого покажет новые устройства и технологии, в том числе с поддержкой искусственного интеллекта. Известно, что представители компании покажут устройства как под брендом Acer, так и Predator.

Смотреть онлайн-трансляцию можно будет уже 4 сентября с 15:30 по киевскому времени.



В рамках события также можно принять участие в розыгрыше. Главным призом станет игровой монитор Nitro XF240YS3.

Другими подарками участникам будут:

Игровая мышка Nitro Mouse

Игровая гарнитура Nitro Headset

Игровой рюкзак Nitro Backpack

3 фирменные футболки Nitro

Чтобы принять участие в конкурсе, переходите по ссылке в чате трансляции и выполняйте условия. Также внимательно смотрите трансляцию и находите коды для блиц-розыгрыша подарков от бренда Predator! Объявление победителей состоится 6 сентября 2024 года.