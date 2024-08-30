Захід #nextatacer з новинками Acer та Predator відбудеться 4 вересня. Також можна буде виграти монітор Nitro XF240YS3 та інші призи

Компанія Acer проведе захід #nextatacer у рамках якого покаже нові пристрої та технології, у тому числі з підтримкою штучного інтелекту. Відомо, що представники компанії покажуть пристрої як під брендом Acer, так і Predator.

Дивитися онлайн-трансляцію можна буде вже 4 вересня з 15:30 за київським часом.

У рамках події також можна взяти участь у розіграші. Головним призом стане ігровий монітор Nitro XF240YS3.

Іншими подарунками учасникам будуть:

Ігрова мишка Nitro Mouse

Ігрова гарнітура Nitro Headset

Ігровий рюкзак Nitro Backpack

3 фірмові футболки Nitro

Щоб взяти участь у конкурсі, переходьте за посиланням у чаті трансляції та виконуйте умови. Також уважно дивіться трансляцію та знаходьте коди для бліц-розіграшу подарунків від бренду Predator! Оголошення переможців відбудеться 6 вересня 2024 року.