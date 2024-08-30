Захід #nextatacer з новинками Acer та Predator відбудеться 4 вересня. Також можна буде виграти монітор Nitro XF240YS3 та інші призи30.08.24
Компанія Acer проведе захід #nextatacer у рамках якого покаже нові пристрої та технології, у тому числі з підтримкою штучного інтелекту. Відомо, що представники компанії покажуть пристрої як під брендом Acer, так і Predator.
Дивитися онлайн-трансляцію можна буде вже 4 вересня з 15:30 за київським часом.
У рамках події також можна взяти участь у розіграші. Головним призом стане ігровий монітор Nitro XF240YS3.
Іншими подарунками учасникам будуть:
- Ігрова мишка Nitro Mouse
- Ігрова гарнітура Nitro Headset
- Ігровий рюкзак Nitro Backpack
- 3 фірмові футболки Nitro
Щоб взяти участь у конкурсі, переходьте за посиланням у чаті трансляції та виконуйте умови. Також уважно дивіться трансляцію та знаходьте коди для бліц-розіграшу подарунків від бренду Predator! Оголошення переможців відбудеться 6 вересня 2024 року.
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Захід #nextatacer з новинками Acer та Predator відбудеться 4 вересня. Також можна буде виграти монітор Nitro XF240YS3 та інші призиAcer відео онлайн події у світі
Acer проведе захід #nextatacer, в рамках якого покаже нові пристрої з підтримкою штучного інтелекту. Відомо, що представники компанії покажуть пристрої під брендом Acer, так і Predator.
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