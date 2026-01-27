 

Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс

27.01.26

Honor Magic8 Pro Air

 

Honor анонсировала пару новых смартфонов флагманского сегмента: Magic8 Pro Air, в котором компания сделала ставку на компактность и малый вес, и Magic8 RSR Porsche Design — стильный камерафон с акцентом на дизайн и фотосъёмку.

 

Honor Magic8 Pro Air

 

По словам производителя, Magic8 Pro Air — самый лёгкий флагман Honor на сегодняшний день, и сухие цифры это подтверждают. Смартфон весит 155 г и имеет толщину всего 6,1 мм, что ставит его в один ряд с самыми тонкими флагманами на рынке. Он получил 6,31-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками по всему периметру — 1,08 мм. Пиковая HDR-яркость заявлена на уровне 6000 нит.

 

Задняя панель выполнена с металлическим сатиновым покрытием, созданным с помощью многослойного процесса нанесения. Honor сравнивает его с автомобильными лакокрасочными покрытиями. Доступные цвета: Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black. Рамка алюминиевая, при этом компания заявляет о повышенной прочности корпуса несмотря на минимальную толщину.

 

Новинка получила чип MediaTek Dimensity 9500, который дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объёмом до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч выглядит нетипично большим для столь тонкого корпуса. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная — 50 Вт.

 

Несмотря на компактные габариты, Honor разместила в Magic8 Pro Air сразу три камеры:

  • 50 МП основная (1/1,3″) с оптической стабилизацией,
  • 50 МП ультраширокоугольная с углом обзора 112°,
  • 64 МП перископическая телефото с 3,2-кратным оптическим зумом.

 

Также реализована ИИ-управляемая вспышка, которая адаптирует мощность в зависимости от зума, и новый стробоскопический портретный режим для съёмки в темноте.

 

Среди прочих особенностей — защита IP68/IP69, стереодинамики, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка SIM и eSIM, пиковая HDR-яркость 6000 нит.

 

Продажи Honor Magic8 Pro Air стартуют 23 января 2026 года после этапа предварительных заказов. Цены в Китае следующие:

  • 12 ГБ + 256 ГБ — 4999 юаней ($717),
  • 12 ГБ + 512 ГБ — 5299 юаней ($760),
  • 16 ГБ + 512 ГБ — 5599 юаней ($803),
  • 16 ГБ + 1 ТБ — 5999 юаней ($860).

 

Honor Magic8 RSR Porsche Design

 

Honor Magic8 RSR Porsche Design

 

Вместе с Magic8 Pro Air компания представила Magic8 RSR Porsche Design, который присоединился к серии Magic8 после выхода Magic8 и Magic8 Pro в октябре прошлого года.

 

Смартфон получил фирменный дизайн Porsche с акцентами, вдохновлёнными суперкарами бренда. Задняя панель выполнена из нанокерамики с твёрдостью 8,5 по шкале Мооса. Honor отмечает, что модель стала на 10% легче предшественника. Блок камер стилизован под матричные фары классических Porsche.

 

Экран представляет собой 6,71-дюймовую LTPO AMOLED-панель с четырёхсторонним закруглением, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой HDR-яркостью 6000 нит. Поддерживаются Dolby Vision и PWM-затемнение 4320 Гц. За защиту отвечает стекло Giant Rhino Glass.

 

Аппаратная платформа построена на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненном до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

 

Основная камера также тройная, но с иными характеристиками:

  • 50 МП основная (1/1,3″, f/1.6, OIS),
  • 50 МП ультраширокоугольная (122°) с макросъёмкой,
  • 200 МП телефото (1/1,4″, f/2.6, OIS, 3,7× оптический зум).

 

Honor заявляет о первом в мире рейтинге стабилизации CIPA 6.5, наличии AiMAGE color engine и поддержке внешнего 200-мм телефотообъектива Nox с дополнительными аксессуарами.

 

Фронтальная камера — 50-мегапиксельная, рядом расположена 3D-камера глубины для Face Unlock.

 

Honor Magic8 RSR Porsche Design оснащён аккумулятором ёмкостью 7200 мА·ч и поддерживает более мощную проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. Также заявлены защита IP68/IP69/IP69K, поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и ИК-порта. Вес устройства составляет 239 г, толщина — 8,45 мм. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Magic UI 10.0 и набором ИИ-функций.

 

Модель доступна в цветах Moonstone и Slate Gray. Цены следующие:

  • 16 ГБ + 512 ГБ — 7999 юаней ($1150),
  • 24 ГБ + 1 ТБ — 8999 юаней ($1290).

Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
804
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
767
comments 0
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
27.01.26 | 12.29
Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс  
Honor Magic8 RSR Porsche Design

Honor анонсировала пару новых смартфонов флагманского сегмента: Magic8 Pro Air, в котором компания сделала ставку на компактность и малый вес, и Magic8 RSR Porsche Design — стильный камерафон с акцентом на дизайн и фотосъёмку.

27.01.26 | 11.02
Новый Apple AirTag получил +50% к громкости и точности поиска вещей
Apple AirTag

Впервые за 5 лет с момента выхода оригинальной версии Apple представила новое поколение AirTag — умного трекера, который помогает пользователям отслеживать и находить вещи с помощью приложения Find My.

27.01.26 | 12.29
Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс
27.01.26 | 11.02
Новый Apple AirTag получил +50% к громкости и точности поиска вещей
27.01.26 | 09.38
Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ
27.01.26 | 07.08
Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам
26.01.26 | 18.47
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200
26.01.26 | 16.05
Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4
26.01.26 | 13.10
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США
26.01.26 | 10.17
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
26.01.26 | 07.22
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android 
25.01.26 | 15.09
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
25.01.26 | 09.11
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
24.01.26 | 12.44
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
24.01.26 | 08.13
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL
23.01.26 | 18.47
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC
23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа