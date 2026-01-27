Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс  

Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс27.01.26
Honor анонсировала пару новых смартфонов флагманского сегмента: Magic8 Pro Air, в котором компания сделала ставку на компактность и малый вес, и Magic8 RSR Porsche Design — стильный камерафон с акцентом на дизайн и фотосъёмку.
Honor Magic8 Pro Air
По словам производителя, Magic8 Pro Air — самый лёгкий флагман Honor на сегодняшний день, и сухие цифры это подтверждают. Смартфон весит 155 г и имеет толщину всего 6,1 мм, что ставит его в один ряд с самыми тонкими флагманами на рынке. Он получил 6,31-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками по всему периметру — 1,08 мм. Пиковая HDR-яркость заявлена на уровне 6000 нит.
Задняя панель выполнена с металлическим сатиновым покрытием, созданным с помощью многослойного процесса нанесения. Honor сравнивает его с автомобильными лакокрасочными покрытиями. Доступные цвета: Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black. Рамка алюминиевая, при этом компания заявляет о повышенной прочности корпуса несмотря на минимальную толщину.
Новинка получила чип MediaTek Dimensity 9500, который дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объёмом до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч выглядит нетипично большим для столь тонкого корпуса. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная — 50 Вт.
Несмотря на компактные габариты, Honor разместила в Magic8 Pro Air сразу три камеры:
- 50 МП основная (1/1,3″) с оптической стабилизацией,
- 50 МП ультраширокоугольная с углом обзора 112°,
- 64 МП перископическая телефото с 3,2-кратным оптическим зумом.
Также реализована ИИ-управляемая вспышка, которая адаптирует мощность в зависимости от зума, и новый стробоскопический портретный режим для съёмки в темноте.
Среди прочих особенностей — защита IP68/IP69, стереодинамики, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка SIM и eSIM, пиковая HDR-яркость 6000 нит.
Продажи Honor Magic8 Pro Air стартуют 23 января 2026 года после этапа предварительных заказов. Цены в Китае следующие:
- 12 ГБ + 256 ГБ — 4999 юаней ($717),
- 12 ГБ + 512 ГБ — 5299 юаней ($760),
- 16 ГБ + 512 ГБ — 5599 юаней ($803),
- 16 ГБ + 1 ТБ — 5999 юаней ($860).
Honor Magic8 RSR Porsche Design
Вместе с Magic8 Pro Air компания представила Magic8 RSR Porsche Design, который присоединился к серии Magic8 после выхода Magic8 и Magic8 Pro в октябре прошлого года.
Смартфон получил фирменный дизайн Porsche с акцентами, вдохновлёнными суперкарами бренда. Задняя панель выполнена из нанокерамики с твёрдостью 8,5 по шкале Мооса. Honor отмечает, что модель стала на 10% легче предшественника. Блок камер стилизован под матричные фары классических Porsche.
Экран представляет собой 6,71-дюймовую LTPO AMOLED-панель с четырёхсторонним закруглением, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой HDR-яркостью 6000 нит. Поддерживаются Dolby Vision и PWM-затемнение 4320 Гц. За защиту отвечает стекло Giant Rhino Glass.
Аппаратная платформа построена на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненном до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.
Основная камера также тройная, но с иными характеристиками:
- 50 МП основная (1/1,3″, f/1.6, OIS),
- 50 МП ультраширокоугольная (122°) с макросъёмкой,
- 200 МП телефото (1/1,4″, f/2.6, OIS, 3,7× оптический зум).
Honor заявляет о первом в мире рейтинге стабилизации CIPA 6.5, наличии AiMAGE color engine и поддержке внешнего 200-мм телефотообъектива Nox с дополнительными аксессуарами.
Фронтальная камера — 50-мегапиксельная, рядом расположена 3D-камера глубины для Face Unlock.
Honor Magic8 RSR Porsche Design оснащён аккумулятором ёмкостью 7200 мА·ч и поддерживает более мощную проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. Также заявлены защита IP68/IP69/IP69K, поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и ИК-порта. Вес устройства составляет 239 г, толщина — 8,45 мм. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Magic UI 10.0 и набором ИИ-функций.
Модель доступна в цветах Moonstone и Slate Gray. Цены следующие:
- 16 ГБ + 512 ГБ — 7999 юаней ($1150),
- 24 ГБ + 1 ТБ — 8999 юаней ($1290).
