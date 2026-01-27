Представлені смартфони Honor Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман та топовий камерофон з 200 Мпікс.

Honor анонсувала пару нових смартфонів флагманського сегмента: Magic8 Pro Air, в якому компанія зробила ставку на компактність і малу вагу, і Magic8 RSR Porsche Design.

Honor Magic8 Pro Air

За словами виробника, Magic8 Pro Air – найлегший флагман Honor на сьогоднішній день, і сухі цифри це підтверджують. Смартфон важить 155 г і має товщину всього 6,1 мм, що ставить його в один ряд із найтоншими флагманами на ринку. Він отримав 6,31-дюймовий OLED-дисплей із тонкими рамками по всьому периметру – 1,08 мм. Пікова HDR-яскравість заявлена ​​на рівні 6000 нит.

Задня панель виконана з металевим сатиновим покриттям, створеним за допомогою багатошарового процесу нанесення. Honor порівнює його з автомобільними лакофарбовими покриттями. Доступні кольори: Fairy Purple, Light Orange, Feather White та Shadow Black. Алюмінієва рамка, при цьому компанія заявляє про підвищену міцність корпусу незважаючи на мінімальну товщину.

Новинка отримала чіп MediaTek Dimensity 9500, який доповнюють 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище об’ємом до 1 ТБ. Акумулятор ємністю 5500 мА · рік виглядає нетипово великим для тонкого корпусу. Підтримується швидке заряджання провідністю потужністю 80 Вт та бездротове — 50 Вт.

Незважаючи на компактні габарити, Honor розмістила в Magic8 Pro Air відразу три камери:

50 МП основна (1/1,3″) із оптичною стабілізацією,

50 МП ультраширококутна з кутом огляду 112°,

64 МП перископічна телефото з 3,2-кратним оптичним зумом.

Також реалізована ШІ-керована спалаха, яка адаптує потужність залежно від зуму, та новий стробоскопічний портретний режим для зйомки у темряві.

Серед інших особливостей – захист IP68/IP69, стереодинаміки, 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців, підтримка SIM та eSIM, пікова HDR-яскравість 6000 нит.

Продаж Honor Magic8 Pro Air стартує 23 січня 2026 року після етапу попередніх замовлень. Ціни в Китаї такі:

12 ГБ + 256 ГБ – 4999 юанів ($717),

12 ГБ + 512 ГБ – 5299 юанів ($760),

16 ГБ + 512 ГБ – 5599 юанів ($803),

16 ГБ + 1 ТБ – 5999 юанів ($860).

Honor Magic8 RSR Porsche Design

Разом із Magic8 Pro Air компанія представила Magic8 RSR Porsche Design, який приєднався до серії Magic8 після виходу Magic8 та Magic8 Pro у жовтні минулого року.

Смартфон отримав фірмовий дизайн Porsche з акцентами, надихнуті суперкарами бренду. Задня панель виготовлена ​​з нанокераміки з твердістю 8,5 за шкалою Мооса. Honor зазначає, що модель стала на 10% легшою за попередника. Блок камер стилізований під матричні фари класичних Porsche.

Екран являє собою 6,71-дюймову LTPO AMOLED-панель з чотиристороннім закругленням, роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц і піковою HDR-яскравістю 6000 нит. Підтримуються Dolby Vision та PWM-затемнення 4320 Гц. За захист відповідає скло Giant Rhino Glass.

Апаратна платформа побудована на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, доповненому до 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.0 об’ємом до 1 ТБ.

Основна камера також потрійна, але з іншими характеристиками:

50 МП основна (1/1,3″, f/1.6, OIS),

50 МП ультраширококутна (122°) з макрозйомкою,

200 МП телефото (1/1,4″, f/2.6, OIS, 3,7× оптичний зум).

Honor заявляє про перший у світі рейтинг стабілізації CIPA 6.5, наявність AiMAGE color engine та підтримку зовнішнього 200-мм телефотооб’єктива Nox з додатковими аксесуарами.

Фронтальна камера – 50-мегапіксельна, поряд розташована 3D-камера глибини для Face Unlock.

Honor Magic8 RSR Porsche Design оснащений акумулятором ємністю 7200 мА·год і підтримує потужнішу провідну зарядку на 120 Вт і бездротову на 80 Вт. Також заявлено захист IP68/IP69/IP69K, підтримка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC та ІЧ-порту. Вага пристрою становить 239 г, товщина – 8,45 мм. Смартфон працює під керуванням Android 16 з оболонкою Magic UI 10.0 та набором ІІ-функцій.

Модель доступна у кольорах Moonstone та Slate Gray. Ціни такі:

16 ГБ + 512 ГБ – 7999 юанів ($1150),

24 ГБ + 1 ТБ – 8999 юанів ($1290).