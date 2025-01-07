Представлена видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Цена — $199907.01.25
На выставке CES 2025 состоялась официальная презентация нового поколения игровых видеокарт GeForce RTX. «Зелёные» явили миру сразу четыре 3D-ускорителя GeForce RTX 50-й серии, выполненных на базе графических процессоров Nvidia Blackwell. Все они станут доступны для покупки до конца зимы.
Флагманская GeForce RTX 5090 выполнена на базе графического процессора Nvidia GB202. Этот GPU изготавливается по технологии TSMC 4N, характеризуется площадью 750 мм² и физически насчитывает более 92 миллиардов транзисторов. В арсенале флагмана Nvidia Blackwell есть 21760 ядер CUDA, 170 RT-ядер и 512-разрядная шина памяти, через которую GPU взаимодействует с 32 гигабайтами GDDR7.
В то же время GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti базируются на кристалле Nvidia GB203, который можно назвать половинкой GB202. Для него характерна площадь 378 мм² и 45,6 миллиарда транзисторов. Старшая видеокарта использует конфигурацию с 10752 ядрами CUDA, а у второй их количество было урезано до 8960 единиц. Обе новинки имеют 256-разрядный интерфейс памяти и 16 гигабайтов GDDR7.
Видеокарта GeForce RTX 5070 получила графический процессор Nvidia GB205, для которого характерна площадь 263 мм² и 31 млрд транзисторов. Она оперирует 6144 ядрами CUDA и оснащается 12 гигабайтами памяти GDDR7 со 192-битной шиной.
Характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070
- Ядро GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300
- Площадь ядра, кв. мм 750 378 378 263
- Количество транзисторов, млн шт 92200 45600 45600 31000
- Техпроцесс TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
- Количество ядер CUDA 21760 10752 8960 6144
- Количество ядер RT 170 84 70 48
- Базовая частота ядра, МГц 2010 2300 2300 2160
- Частота Boost, МГц 2410 2620 2450 2510
- Тип и объём памяти 32 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 12 ГБ GDDR7
- Частота памяти, ГГц 28 30 28 28
- Шина памяти, бит 512 256 256 192
- Пропускная способность памяти 1792 ГБ/с 960 ГБ/с 896 ГБ/с 672 ГБ/с
- Мощность, Вт 575 360 300 250
- Цена MSRP, $ 1999 999 749 549
- Сроки выхода 30 января 2025 30 января 2025 февраль 2025 февраль 2025
Среди особенностей видеокарт GeForce RTX 50-й серии стоит отметить поддержку технологии Nvidia DLSS 4, интерфейсов PCI Express 5.0, DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1a. Nvidia также предоставила результаты собственных тестов. Однако следует иметь в виду, что при замерах быстродействия новые видеокарты использовали технологию генерации кадров DLSS Multi-Frame Generation. Сравнить 3D-ускорители в одинаковых условиях можно будет в независимых обзорах.
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