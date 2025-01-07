Представлена ​​відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Ціна – $1999

На виставці CES 2025 відбулася офіційна презентація нового покоління ігрових відеокарт GeForce RTX. “Зелені” явили світові відразу чотири 3D-прискорювачі GeForce RTX 50-ї серії, виконаних на базі графічних процесорів Nvidia Blackwell. Всі вони стануть доступними для покупки до кінця зими.

Флагманська GeForce RTX 5090 виконана на базі графічного процесора Nvidia GB202. Цей GPU виготовляється за технологією TSMC 4N, характеризується площею 750 мм² та фізично налічує понад 92 мільярди транзисторів. В арсеналі флагмана Nvidia Blackwell є 21 760 ядер CUDA, 170 RT-ядер і 512-розрядна шина пам’яті, через яку GPU взаємодіє з 32 гігабайтами GDDR7.

У той же час GeForce RTX 5080 та RTX 5070 Ti базуються на кристалі Nvidia GB203, який можна назвати половинкою GB202. Для нього характерна площа 378 мм і 45,6 мільярда транзисторів. Старша відеокарта використовує конфігурацію з 10752 ядрами CUDA, а друга їх кількість урізала до 8960 одиниць. Обидві новинки мають 256-розрядний інтерфейс пам’яті та 16 гігабайтів GDDR7.

Відеокарта GeForce RTX 5070 отримала графічний процесор Nvidia GB205, для якого характерна площа 263 мм і 31 млрд транзисторів. Вона оперує 6144 ядрами CUDA і оснащується 12 гігабайтами пам’яті GDDR7 зі 192-бітною шиною.

Характеристики відеокарт Nvidia GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070

Ядро GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300

Площа ядра, кв. мм 750 378 378 263

Кількість транзисторів, млн шт 92200 45600 45600 31000

Техпроцес TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N

Кількість ядер CUDA 21760 10752 8960 6144

Кількість ядер RT 170 84 70 48

Базова частота ядра, МГц 2010 2300 2300 2160

Частота Boost, МГц 2410 2620 2450 2510

Тип та об’єм пам’яті 32 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR7 12 ГБ GDDR7

Частота пам’яті, ГГц 28 30 28 28

Шина пам’яті, біт 512 256 256 192

Пропускна здатність пам’яті 1792 ГБ/с 960 ГБ/сек 896 ГБ/сек 672 ГБ/сек

Потужність, Вт 575 360 300 250

Ціна MSRP, $ 1999999749549

Терміни виходу 30 січня 2025 року 30 січня 2025 року лютий 2025 року лютий 2025 року

Серед особливостей відеокарт GeForce RTX 50 серії варто відзначити підтримку технології Nvidia DLSS 4, інтерфейсів PCI Express 5.0, DisplayPort 2.1b і HDMI 2.1a. Nvidia також надала результати власних тестів. Проте слід пам’ятати, що з вимірах швидкодії нові відеокарти використовували технологію генерації кадрів DLSS Multi-Frame Generation. Порівняти 3D-прискорювачі за однакових умов можна буде в незалежних оглядах.