Характеристики Nvidia RTX 50-ой серии просочились в СМИ до презентации

Nvidia представит видеокарты GeForce RTX 5000-ой серии уже 6 января, а в Европе — 7 января, на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе (США). В медиа уже появились первые утечки технических характеристик новых ускорителей.

Так портал Wccftech опубликовал данные видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Согласно их информации, RTX 5060 будет оснащена 8 ГБ видеопамяти, а RTX 5060 Ti получит 16 ГБ. Обе модели сохранят 128-битную шину памяти, как и у карт предыдущего поколения, однако будут использовать более быструю GDDR7-память со скоростью передачи данных 28 Гбит/с. В итоге RTX 5060 будет на 65% производительнее, чем у RTX 4060, а у RTX 5060 Ti — на 55% мощнее по сравнению с RTX 4060 Ti.

Информация от вендоров

Сайт же VideoCardz обнаружил на странице поддержки Zotac список из пяти новых видеокарт NVIDIA следующего поколения, который вскоре был удален компанией. Однако им удалось зафиксировать следующие модели:

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090D (версия для Китая)

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

Кроме того, появились фильтры, указывающие на наличие GDDR7-памяти и объема до 32 ГБ, что подтверждает, что RTX 5090 станет самой мощной моделью с максимальным количеством VRAM. Также упоминается, что RTX 5080 будет оснащена 16 ГБ видеопамяти, что в два раза меньше, чем у флагмана.

Подтверждение характеристик появилось и от Acer, которая раскрыла данные о новых ПК серии Predator Orion 7000. В их комплектации заявлены RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7 и RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7, а также процессоры Intel Core Ultra 200.

Компания Inno3D, в своем пресс-релизе к CES 2025, раскрыла некоторые ключевые технологии новых видеокарт серии Blackwell. Среди них:

Advanced DLSS Technology (возможно, DLSS 4),

Enhanced Ray Tracing,

Neural Rendering Capabilities (возможности нейронного рендеринга).

Также Inno3D подтвердила названия моделей с жидкостным охлаждением iChill Frostbite, а также серии iChill X3, X3, Twin X2 и новые версии White and Small Form Factor.

По последним слухам новые видеокарты Нвидиа:

Nvidia RTX 5080 получит GPU GB203-400 с 10 752 ядрами CUDA, 16 ГБ GDDR7-памяти с 256-битной шиной и TDP 400 Вт.

Nvidia RTX 5090 будет использовать GPU GB202-300 с 21 760 ядрами CUDA, 32 ГБ GDDR7-памяти и энергопотреблением ниже 600 Вт.

Источники также сообщают, что RTX 5080 может единственной поддерживать GDDR7 со скоростью 30 Гбит/с, в то время как остальные видеокарты получат модули с 28 Гбит/с.