ЗМІ дізналися характеристики нових відеокарт Nvidia RTX 50-ої серії до презентації

Nvidia представить відеокарти GeForce RX 5000- ої серії вже 6 січня, а в Європі — 7 січня, на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі (США). У медіа вже з’явилися перші витікання технічних характеристик нових прискорювачів.

Так портал Wccftech опублікував дані відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti. Згідно з їхньою інформацією, RTX 5060 буде оснащена 8 ГБ відеопам’яті, а RTX 5060 Ti отримає 16 ГБ. Обидві моделі збережуть 128-бітну шину пам’яті, як і у карт попереднього покоління, однак використовуватимуть швидшу GDDR7-пам’ять зі швидкістю передачі даних 28 Гбіт/с. У результаті RTX 5060 буде на 65% продуктивнішим, ніж у RTX 4060, а у RTX 5060 Ti — на 55% потужнішим порівняно з RTX 4060 Ti.

Інформація від вендорів

Сайт VideoCardz знайшов на сторінці підтримки Zotac список з п’яти нових відеокарт NVIDIA наступного покоління, який незабаром був видалений компанією. Однак їм вдалося зафіксувати такі моделі:

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090D (версія для Китаю)

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

Крім того, з’явилися фільтри, що вказують на наявність GDDR7-пам’яті та об’єму до 32 ГБ, що підтверджує, що RTX 5090 стане найпотужнішою моделлю з максимальною кількістю VRAM. Також згадується, що RTX 5080 буде оснащена 16 ГБ відеопам’яті, що вдвічі менше, ніж у флагмана.

Підтвердження характеристик з’явилося і від Acer, яка розкрила дані про нові ПК серії Predator Orion 7000. У їхній комплектації заявлені RTX 5090 з 32 ГБ GDDR7 і RTX 5080 з 16 ГБ GDDR7, а також процесори Intel Core Ultra 200.

Компанія Inno3D у своєму прес-релізі до CES 2025 розкрила деякі ключові технології нових відеокарт серії Blackwell. Серед них:

Advanced DLSS Technology (можливо, DLSS 4),

Enhanced Ray Tracing,

Neural Rendering Capabilities (можливості нейронного рендерингу).

Також Inno3D підтвердила назви моделей з рідинним охолодженням iChill Frostbite, а також серії iChill X3, X3, Twin X2 та нові версії White and Small Form Factor.

За останніми чутками нові відеокарти Нвідіа:

Nvidia RTX 5080 отримає GPU GB203-400 з 10 752 ядрами CUDA, 16 ГБ GDDR7-пам’яті з 256-бітною шиною та TDP 400 Вт.

Nvidia RTX 5090 використовуватиме GPU GB202-300 з 21 760 ядрами CUDA, 32 ГБ GDDR7-пам’яті та енергоспоживанням нижче 600 Вт.

Джерела також повідомляють, що RTX 5080 може єдиною підтримувати GDDR7 зі швидкістю 30 Гбіт/с, тоді як інші відеокарти отримають модулі з 28 Гбіт/с.