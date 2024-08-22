Портативные проекторы Viewsonic M1X и M1S весят менее килограмма и имеют встроенный аккумулятор22.08.24
Компания Viewsonic представила два новых портативных проектора, M1X и M1S, которые отличаются рядом характеристик, несмотря на схожесть в основных параметрах. Оба проектора имеют разрешение 480p и яркость 360 нит, что позволяет обеспечивать достаточную четкость изображения и яркость для большинства условий.
Проектор Viewsonic M1X выделяется наличием Bluetooth, который используется для передачи аудио, а также возможностью передачи изображения с экрана через Wi-Fi. В то время как модель M1S не имеет этих функций, она также обладает высоким уровнем мобильности и удобства.
Обе модели весом около 800 граммов комплектуются смарт-кронштейном «три в одном», который позволяет осуществлять проекцию под углом 360 градусов. Встроенные динамики Harman Kardon мощностью 3W обеспечивают качественный звук. Для подключения доступны порты USB-C, USB-A 2.0, HDMI 1.4 и 3,5 мм аудиоразъем.
Проекторы оснащены батареей емкостью 1200 мАч и поддерживают коррекцию трапецеидальных искажений. Технология Cinema SuperColor+ улучшает качество изображения, охватывая 125% цветовой гаммы Rec.709 и обеспечивая контрастность 120 000:1. Проекторы могут проецировать изображение на расстоянии от 0,64 до 2,66 метра с максимальным размером экрана до 100 дюймов.
Оба устройства также можно использовать с игровыми консолями и для отражения изображений с мобильных телефонов. Цены и дата выхода моделей M1X и M1S пока не объявлены, но предполагается, что M1X будет дороже.
Ранее компания ViewSonic анонсировала новый домашний проектор под названием ViewSonic LX700-4K RGB. Он поддерживает 1.6-кратный зум, вертикальный сдвиг объектива и коррекцию трапецеидальных искажений, что позволяет легко выровнять изображение.
Он способен проецировать картинку размером до 300 дюймов с разрешением до 4K UHD, частотой обновления до 240 Гц и поддержкой HDR/HLG. Производитель заявляет, что проектор подходит для использования с игровыми приставками Xbox и PlayStation. ViewSonic LX700-4K RGB уже появился на Amazon, однако пока без указания цены и даты начала продаж.
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