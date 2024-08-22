Портативні проектори Viewsonic M1X та M1S важать менше кілограма та мають вбудований акумулятор22.08.24
Компанія Viewsonic представила два нові портативні проектори, M1X і M1S, які відрізняються рядом характеристик, незважаючи на схожість в основних параметрах. Обидва проектори мають роздільну здатність 480p і яскравість 360 нит, що дозволяє забезпечувати достатню чіткість зображення та яскравість для більшості умов.
Проектор Viewsonic M1X відрізняється наявністю Bluetooth, який використовується для передачі аудіо, а також можливістю передачі зображення з екрана через Wi-Fi. У той час як модель M1S не має цих функцій, вона також має високий рівень мобільності та зручності.
Обидві моделі вагою близько 800 г комплектуються смарт-кронштейном “три в одному”, який дозволяє здійснювати проекцію під кутом 360 градусів. Вбудовані динаміки Harman Kardon потужністю 3W забезпечують якісний звук. Для підключення доступні порти USB-C, USB-A 2.0, HDMI 1.4 та 3,5 мм аудіороз’єм.
Проектори оснащені батареєю ємністю 1200 мАг та підтримують корекцію трапецеїдальних спотворень. Технологія Cinema SuperColor+ покращує якість зображення, охоплюючи 125% колірної гами Rec.709 та забезпечуючи контрастність 120 000:1. Проектори можуть проектувати зображення на відстані від 0,64 до 2,66 метра з максимальним розміром екрана до 100 дюймів.
Обидва пристрої також можна використовувати з ігровими консолями та для відображення зображень з мобільних телефонів. Ціни та дата виходу моделей M1X і M1S поки не оголошені, але передбачається, що M1X буде дорожчим.
Раніше компанія ViewSonic анонсувала новий домашній проектор під назвою ViewSonic LX700-4K RGB. Він підтримує 1.6-кратний зум, вертикальний зсув об’єктива та корекцію трапецеїдальних спотворень, що дозволяє легко вирівняти зображення.
Він здатний проектувати зображення розміром до 300 дюймів з роздільною здатністю до 4K UHD, частотою оновлення до 240 Гц і підтримкою HDR/HLG. Виробник заявляє, що проектор підходить для використання з ігровими приставками Xbox та PlayStation. ViewSonic LX700-4K RGB вже з’явився на Amazon, проте поки що без вказівки ціни і дати початку продажів.
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