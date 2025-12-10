 

Операционной системе Windows исполнилось 40 лет

10.12.25

windows 95 bill geitz

 

К сорокалетию Windows 1.0 мы решили вспомнили о моменте, который стал поворотным для всей индустрии персональных ПК. Первая версия графической оболочки для MS-DOS вышла 20 ноября 1985 года и была рассчитана на машины с процессором Intel 8088 и минимальным объёмом памяти. С тех пор система неоднократно меняла внешний вид, возможности и техническую базу, постепенно превратившись в универсальную платформу для большинства компьютеров.

 

Современная Windows 11 формально продолжает линию Windows 10, однако воспринимается пользователями неоднозначно. При сохранившемся ядре система получила заметно переработанный интерфейс и набор новых служб, а также изменения в логике работы меню и встроенных инструментов. На фоне постоянных обновлений регулярно возникают жалобы на ошибки и нестабильность, что становится предметом обсуждений в сообществе.

 

Отдельные споры вызывает план Microsoft развивать Windows как «агентную» операционную систему с глубокой интеграцией технологий ИИ. Такой подход вызывает интерес, но одновременно и обеспокоенность тех, кто предпочитает более традиционную модель использования персонального компьютера.

 

 

Сокращенная история ОС Windows

 

 

История Windows началась в конце семидесятых, когда Microsoft решила создать графическую оболочку для своего DOS. Первые попытки выглядели скорее экспериментом, но с выходом ранних версий Windows компания заложила основу для популярной настольной платформы, впоследствии переросшей в полноценную операционную систему. Прорыв произошел в девяностых, когда Windows получила более стабильную архитектуру, понятный интерфейс и начала устанавливаться на большинство массовых ПК.

 

Параллельно Microsoft развивала ветку NT, создавая систему на основе потребностей бизнеса и повышенных требований к безопасности. Конкретно на базе NT появились те версии Windows, которые определили дальнейшее развитие платформы. В начале двухтысячных Windows XP стала универсальным решением для широкой аудитории и за долгие годы закрепила доминирование компании на рынке. Более поздние попытки модернизировать систему, в частности Windows Vista, встретили сдержанную реакцию из-за требовательности и противоречивых нововведений, но они задали направление эволюции интерфейса и функций.

 

Хитовая Windows 7

 

windows_7

 

Более успешной оказалась Windows 7, которая соединила обновленный дизайн и стабильность, а последующие релизы постепенно переходили к концепции универсальной системы для разных устройств. Windows 8 изменила логику взаимодействия пользователей, сделав упор на сенсорном управлении, хотя такой подход не всем подошел. В ответ Microsoft переосмыслила интерфейс и в Windows 10 вернулась к привычной модели использования, одновременно интегрировав механизмы облачных сервисов.

 

Сегодня Windows продолжает оставаться ключевой платформой для настольных компьютеров. Новая стратегия компании сосредоточена на адаптации системы под современные аппаратные решения, повышении производительности и расширении экосистем за счет интеграции искусственного интеллекта. Microsoft стремится поддерживать баланс между традиционными возможностями и инновациями, удерживая статус универсального инструмента для миллионов пользователей во всем мире.


10.12.25 | 17.01
Операционной системе Windows исполнилось 40 лет  
windows 95 bill geitz

История Windows началась в конце семидесятых, когда Microsoft решила создать графическую оболочку для своего DOS

10.12.25 | 13.20
Keychron K2 HE — лимитированная версия клавиатуры в деревянном корпусе
Keychron K2 HE

Keychron K2 HE выполнена в формате 75%. Установлены магнитные переключатели Gateron Double-Rail с возможностью регулировки точки срабатывания и использования режима Rapid Trigger

