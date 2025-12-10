Операційній системі Windows виповнилося 40 років

До сорокаріччя Windows 1.0 ми вирішили згадали момент, який став поворотним для всієї індустрії персональних ПК. Перша версія графічної оболонки для MS-DOS вийшла 20 листопада 1985 і була розрахована на машини з процесором Intel 8088 і мінімальним об’ємом пам’яті. З того часу система неодноразово змінювала зовнішній вигляд, можливості та технічну базу, поступово перетворившись на універсальну платформу для більшості комп’ютерів.

Сучасна Windows 11 формально продовжує лінію Windows 10, проте сприймається користувачами неоднозначно. При ядрі, що збереглося, система отримала помітно перероблений інтерфейс і набір нових служб, а також зміни в логіці роботи меню і вбудованих інструментів. На тлі постійних оновлень регулярно виникають скарги на помилки та нестабільність, що стає предметом обговорень у спільноті.

Окремі суперечки викликає план Microsoft розвивати Windows як «агентну» операційну систему із глибокою інтеграцією технологій ІІ. Такий підхід викликає інтерес, але водночас і стурбованість тих, хто надає перевагу більш традиційній моделі використання персонального комп’ютера.

Скорочена історія Windows

Історія Windows почалася наприкінці сімдесятих, коли Microsoft вирішила створити графічну оболонку для свого DOS. Перші спроби виглядали швидше за експеримент, але з виходом ранніх версій Windows компанія заклала основу для популярної настільної платформи, яка згодом переросла в повноцінну операційну систему. Прорив стався в дев’яностих, коли Windows отримала стабільнішу архітектуру, зрозумілий інтерфейс і почала встановлюватися на більшість масових ПК.

Паралельно Microsoft розвивала гілку NT, створюючи систему на основі потреб бізнесу та підвищених вимог до безпеки. Саме з урахуванням NT виникли ті версії Windows, які визначили розвиток платформи. На початку двохтисячних Windows XP стала універсальним рішенням для широкої аудиторії та за довгі роки закріпила домінування компанії на ринку. Пізніші спроби модернізувати систему, зокрема Windows Vista, зустріли стриману реакцію через вимогливість та суперечливі нововведення, але вони задали напрямок еволюції інтерфейсу та функцій.

Хітова Windows 7

Більш успішною виявилася Windows 7, яка поєднала оновлений дизайн та стабільність, а наступні релізи поступово переходили до концепції універсальної системи для різних пристроїв. Windows 8 змінила логіку взаємодії користувачів, наголосивши на сенсорному управлінні, хоча такий підхід не всім підійшов. У відповідь Microsoft переосмислила інтерфейс і Windows 10 повернулася до звичної моделі використання, одночасно інтегрувавши механізми хмарних сервісів.

Сьогодні Windows залишається ключовою платформою для настільних комп’ютерів. Нова стратегія компанії зосереджена на адаптації системи під сучасні апаратні рішення, підвищення продуктивності та розширення екосистем за рахунок інтеграції штучного інтелекту. Microsoft прагне підтримувати баланс між традиційними можливостями та інноваціями, утримуючи статус універсального інструменту мільйонів користувачів у всьому світі.