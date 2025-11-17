OpenAI представила GPT-5.1 — добавлены варианты ответа быстрый или умный  

Робот-пылесос
OpenAI представила новую версию обширной языковой модели — GPT-5.1, которая, по заявлению компании, изменяет подход к обработке запросов, делегируя ресурсы в зависимости от сложности задачи и предлагая разные режимы работы для разных сценариев использования.

 

В чем новшество

 

Модель имеет два основных ответвления: одно рассчитано на повседневные задачи и простые инструкции, другое на более сложные запросы с необходимостью более глубокого анализа. Первый вариант, получивший обозначение GPT-5.1 Instant, оптимизирован под быструю обработку простых запросов – его работа ускорена примерно вдвое, при этом он демонстрирует более дружественный тон и лучше следует указаниям пользователя. Второй вариант, GPT-5.1 Thinking, ориентирован на более сложные задачи: он уделяет больше времени обработке для достижения согласованных и воспроизводимых результатов, и, по словам разработчиков, на действительно сложные запросы уходит примерно вдвое больше времени.

 

OpenAI также добавила самостоятельно выбирающий режим Auto, какое ответвление применить к каждому запросу. Оба варианта GPT-5.1 доступны подписчикам OpenAI в рамках Pro, Plus, Go и Business; бесплатный и гостевой доступ, по информации компании, должен появиться позже. Модели GPT-5.0 Instant и GPT-5.0 Thinking останутся доступными для платных пользователей ChatGPT в разделе устаревших моделей в течение трех месяцев.

 

Что еще получил Chat GPT  в обновлении

 

Новая версия позволяет пользователям изменять стиль общения чатбота: среди предложенных форматов — «Профессиональный», «Откровенный», «Необычный», «По умолчанию», «Доброжелательный», «Эффективный», «Циничный» и «Высокомерный», что позволяет подстроить манеру ответов под конкретные потребности.

 

В тестах, опубликованных OpenAI, GPT-5.1 показала более высокие статистические результаты в задачах, требующих рассуждения и написания кода, что компания объясняет внедрением архитектуры «адаптивного рассуждения». Эта архитектура позволяет оценивать сложность подсказок и соответственно изменять объем рассуждений: в случае необходимости модель задерживает обработку, чтобы подробнее проработать запрос, или ускоряет ответы при простых задачах.

 

Презентация GPT-5.1 состоялась примерно через месяц после релиза ChatGPT Atlas – браузера со встроенным ИИ, который анализирует контекст веб-страниц и отвечает на запросы через боковую панель Ask ChatGPT. Atlas умеет предлагать подсказки при формулировании запросов, автоматически открывать и закрывать вкладки, добавлять страницы в закладки и повторно открывать их, и нынешний анонс GPT-5.1 рассматривается как следующий шаг в развитии этих возможностей.


