 

OpenAI представила GPT-5.1 – додано варіанти відповіді швидкий або розумний

17.11.25

ChatGPT Plus

 

OpenAI представила нову версію широкої мовної моделі – GPT-5.1, яка, за заявою компанії, змінює підхід до обробки запитів, делегуючи ресурси в залежності від складності завдання та пропонуючи різні режими роботи для різних сценаріїв використання.

 

У чому нововведення

 

Модель має два основних відгалуження: одне розраховане на повсякденні завдання та прості інструкції, інше на складніші запити з необхідністю глибшого аналізу. Перший варіант, що отримав позначення GPT-5.1 Instant, оптимізований під швидку обробку простих запитів – його робота прискорена приблизно вдвічі, при цьому він демонструє більш дружній тон і краще дотримується вказівок користувача. Другий варіант, GPT-5.1 Thinking, орієнтований на складніші завдання: він приділяє більше часу обробці для досягнення узгоджених і відтворюваних результатів, і, за словами розробників, на справді складні запити йде приблизно вдвічі більше часу.

 

OpenAI також додала самостійно вибираючий режим Auto, яке відгалуження застосувати до кожного запиту. Обидва варіанти GPT-5.1 доступні передплатникам OpenAI у рамках Pro, Plus, Go та Business; безкоштовний та гостьовий доступ, за інформацією компанії, має з’явитися пізніше. Моделі GPT-5.0 Instant та GPT-5.0 Thinking залишаться доступними для платних користувачів ChatGPT у розділі застарілих моделей протягом трьох місяців.

 

Що ще отримав Chat GPT в оновленні

 

Нова версія дозволяє користувачам змінювати стиль спілкування чатбота: серед запропонованих форматів – “Професійний”, “Відвертий”, “Незвичайний”, “За замовчуванням”, “Доброзичливий”, “Ефективний”, “Цинічний” та “Зарозумілий”, що дозволяє підлаштувати манеру відповідей під конкретні потреби.

 

У тестах, опублікованих OpenAI, GPT-5.1 показала більш високі статистичні результати у завданнях, що вимагають міркування та написання коду, що компанія пояснює впровадженням архітектури «адаптивного міркування». Ця архітектура дозволяє оцінювати складність підказок і відповідно змінювати обсяг міркувань: у разі потреби модель затримує обробку, щоб детальніше опрацювати запит, або прискорює відповіді при простих завданнях.

 

Презентація GPT-5.1 відбулася приблизно через місяць після релізу ChatGPT Atlas – браузера із вбудованим ІІ, який аналізує контекст веб-сторінок та відповідає на запити через бічну панель Ask ChatGPT. Atlas вміє пропонувати підказки при формулюванні запитів, автоматично відкривати та закривати вкладки, додавати сторінки до закладок та повторно відкривати їх, і нинішній анонс GPT-5.1 розглядається як наступний крок у розвитку цих можливостей.


Статті & тестиArticles
02.11.25
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
views
38
comments 0
Honor Watch 4 Pro

Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.

17.11.25
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
views
5
comments 0
Razer Huntsman V2

У цьому огляді ми розглянемо чотири преміальні механічні клавіатури, які позиціонуються Asus, Razer, Logitech та SteelSeries як флагманські моделі

17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
09.11.25 | 07.00
10 інновацій Apple що змінили індустрію
08.11.25 | 05.10
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
07.11.25 | 06.01
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
06.11.25 | 04.50
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
05.11.25 | 05.01
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
04.11.25 | 05.33
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
03.11.25 | 06.15
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний

НовиниNews
17.11.25 | 13.05
17.11.25 | 10.18
Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ   
tablets lifestyle education children

В умовах повномасштабної війни українці зберігають високу онлайн-активність: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня.

17.11.25 | 10.18
Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ
16.11.25 | 14.50
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230
16.11.25 | 09.48
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
15.11.25 | 15.30
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
15.11.25 | 10.56
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
14.11.25 | 19.40
AiPaper Reader – перша електронна книга з E Ink, Андроїд 16 та ШІ-асистентом
14.11.25 | 17.10
Leica Cine Play 1 Plus – преміальний 4K-проектор із підтримкою HDR10+
14.11.25 | 13.37
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
14.11.25 | 10.20
Sony представила перший монітор PlayStation
14.11.25 | 07.49
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
13.11.25 | 18.46
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN
13.11.25 | 16.01
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
13.11.25 | 12.50
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
13.11.25 | 10.02
GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series