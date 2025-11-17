OpenAI представила GPT-5.1 – додано варіанти відповіді швидкий або розумний

OpenAI представила нову версію широкої мовної моделі – GPT-5.1, яка, за заявою компанії, змінює підхід до обробки запитів, делегуючи ресурси в залежності від складності завдання та пропонуючи різні режими роботи для різних сценаріїв використання.

У чому нововведення

Модель має два основних відгалуження: одне розраховане на повсякденні завдання та прості інструкції, інше на складніші запити з необхідністю глибшого аналізу. Перший варіант, що отримав позначення GPT-5.1 Instant, оптимізований під швидку обробку простих запитів – його робота прискорена приблизно вдвічі, при цьому він демонструє більш дружній тон і краще дотримується вказівок користувача. Другий варіант, GPT-5.1 Thinking, орієнтований на складніші завдання: він приділяє більше часу обробці для досягнення узгоджених і відтворюваних результатів, і, за словами розробників, на справді складні запити йде приблизно вдвічі більше часу.

OpenAI також додала самостійно вибираючий режим Auto, яке відгалуження застосувати до кожного запиту. Обидва варіанти GPT-5.1 доступні передплатникам OpenAI у рамках Pro, Plus, Go та Business; безкоштовний та гостьовий доступ, за інформацією компанії, має з’явитися пізніше. Моделі GPT-5.0 Instant та GPT-5.0 Thinking залишаться доступними для платних користувачів ChatGPT у розділі застарілих моделей протягом трьох місяців.

Що ще отримав Chat GPT в оновленні

Нова версія дозволяє користувачам змінювати стиль спілкування чатбота: серед запропонованих форматів – “Професійний”, “Відвертий”, “Незвичайний”, “За замовчуванням”, “Доброзичливий”, “Ефективний”, “Цинічний” та “Зарозумілий”, що дозволяє підлаштувати манеру відповідей під конкретні потреби.

У тестах, опублікованих OpenAI, GPT-5.1 показала більш високі статистичні результати у завданнях, що вимагають міркування та написання коду, що компанія пояснює впровадженням архітектури «адаптивного міркування». Ця архітектура дозволяє оцінювати складність підказок і відповідно змінювати обсяг міркувань: у разі потреби модель затримує обробку, щоб детальніше опрацювати запит, або прискорює відповіді при простих завданнях.

Презентація GPT-5.1 відбулася приблизно через місяць після релізу ChatGPT Atlas – браузера із вбудованим ІІ, який аналізує контекст веб-сторінок та відповідає на запити через бічну панель Ask ChatGPT. Atlas вміє пропонувати підказки при формулюванні запитів, автоматично відкривати та закривати вкладки, додавати сторінки до закладок та повторно відкривати їх, і нинішній анонс GPT-5.1 розглядається як наступний крок у розвитку цих можливостей.