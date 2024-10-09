OpenAI Canvas – новый интерфейс для кода и создания текстов в ChatGPT09.10.24
OpenAI анонсировала бета-тестирование нового интерфейса под названием Canvas, расширяющего возможности ChatGPT для работы с текстом и кодировкой. Canvas позволяет пользователям одновременно работать в основном чате и отдельном рабочем пространстве. Пространство позволяет выделять определенные разделы текста или кода, на которых модель может быть сосредоточена для дальнейшего редактирования или анализа.
Canvas можно запускать вручную, но он автоматически открывается в тех сценариях, где может быть полезным. В настоящее время бета-доступ к Canvas имеют подписчики ChatGPT Plus и Team. В скором времени интерфейс станет доступным для пользователей тарифов Enterprise и Edu. После завершения тестирования бета инструмент станет доступным и для всех пользователей ChatGPT Free.
Интерфейс Canvas делает ChatGPT более похожим на других ШИ-помощников, использующих подобные рабочие пространства, например Artifacts от Anthropic или Cursor, специализирующийся на помощи в кодировании.
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