OpenAI Canvas – новый интерфейс для кода и создания текстов в ChatGPT

OpenAI анонсировала бета-тестирование нового интерфейса под названием Canvas, расширяющего возможности ChatGPT для работы с текстом и кодировкой. Canvas позволяет пользователям одновременно работать в основном чате и отдельном рабочем пространстве. Пространство позволяет выделять определенные разделы текста или кода, на которых модель может быть сосредоточена для дальнейшего редактирования или анализа.

Canvas можно запускать вручную, но он автоматически открывается в тех сценариях, где может быть полезным. В настоящее время бета-доступ к Canvas имеют подписчики ChatGPT Plus и Team. В скором времени интерфейс станет доступным для пользователей тарифов Enterprise и Edu. После завершения тестирования бета инструмент станет доступным и для всех пользователей ChatGPT Free.

Интерфейс Canvas делает ChatGPT более похожим на других ШИ-помощников, использующих подобные рабочие пространства, например Artifacts от Anthropic или Cursor, специализирующийся на помощи в кодировании.