OpenAI Canvas – новий інтерфейс для коду та створення текстів у ChatGPT

OpenAI анонсувала бета-тестування нового інтерфейсу під назвою Canvas, що розширює можливості ChatGPT для роботи з текстом та кодуванням. Canvas дозволяє користувачам одночасно працювати в основному чаті та окремому робочому просторі. Простір дозволяє виділяти певні розділи тексту чи коду, на яких модель може бути зосереджена для подальшого редагування чи аналізу.

Canvas можна запускати вручну, але він автоматично відкривається у тих сценаріях, де може бути корисним. В даний час бета-доступ до Canvas мають передплатники ChatGPT Plus та Team. Незабаром інтерфейс стане доступним для користувачів тарифів Enterprise та Edu. Після завершення тестування бета інструмент стане доступним для всіх користувачів ChatGPT Free.

Інтерфейс Canvas робить ChatGPT більш схожим на інших ШІ-помічників, які використовують подібні робочі простори, наприклад Artifacts від Anthropic або Cursor, що спеціалізується на допомозі кодування.